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هذا التطور يطرح في وواشنطن والعواصم الإقليمية تساؤلاً جوهرياً: هل نحن أمام حكومة "وحدة طوارئ" يتقاسمها آيزنكوت ونتنياهو وتُبقي الجبهة رهينة حسابات اليمين والملف الإيراني، أم أن "مناورة التناوب" ستنهار لصالح حكومة تغيير يقودها آيزنكوت منفرداً وتعيد صياغة قواعد الاشتباك في الجنوب بقبضة عسكرية أكثر انضباطاً وأشد قسوة؟يرى مراقبون انه لفهم انعكاس المرحلة المقبلة على ، لا بد من تفكيك دلالات عرض نتنياهو وردود الفعل العاصفة التي أثارها:أعلن نتنياهو موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتولى فيها آيزنكوت رئاسة الوزراء أولاً بصفته المكلّف، لكن التسريبات كشفت عن سعي نتنياهو لربط التناوب ببقائه في موقع القرار أو تمديد ولايته في حال نشوب "حدث أمني" مع إيران، وهو ما رفضه آيزنكوت، داعياً نتنياهو إلى مفاوضات مباشرة وجدية بناءً على ورقته التفصيلية لاختبار نواياه قبل انقضاء مهلة التكليف.فجّر المقترح انقساماً حاداً؛ ففي حين رحّب به قادة اليمين مثل نفتالي بينيت وبتسلئيل سموتريتش باعتباره طوق نجاة لتجنّب قيام "حكومة أقلية" تعتمد على دعم الأحزاب العربية، شنّ قادة المعارضة (يائير لبيد، يائير غولان، ويوسف جبارين) هجوماً عنيفاً، واصفين الخطوة بأنها "مناورة واحتيال سياسي" هدفه كسب الوقت، وشقّ صفوف معسكر التغيير، وإفشال مهمة آيزنكوت لدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة.يرث أي ائتلاف قادم واقعاً ميدانياً ودبلوماسياً مأزوماً في جنوب لبنان، يتمحور حول تعثر تطبيق "اتفاق الإطار الثلاثي"، واستمرار بقاء القوات الإسرائيلية في نقاط ومناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، في مقابل تعثر حسم ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وهنا تتباين المقاربة الإسرائيلية وفق شكل الحكومة المقبلة:في حال نجاح هذه الصيغة، ستكون يد آيزنكوت مكبّلة بشراكة نتنياهو واليمين، ما يعني استمرار ربط الجبهة اللبنانية بالملف الإيراني العام، وإبقاء التثبيت الميداني في المنطقة العازلة ورقة ضغط إقليمية مفتوحة، مع تضاؤل فرص التوصل إلى تسوية سريعة على الحدود الشمالية.إذا سقطت مناورة نتنياهو ونجح آيزنكوت في تشكيل حكومته بدعم من ليبرمان واليسار، فإن القرار سينتقل من "الأيديولوجيا الشعبوية" إلى "البراغماتية الأمنية" الصرفة. ومع ذلك، فإن الرهان "ليونة" آيزنكوت أو انسحاب مجاني مقابل دعم الأحزاب العربية لحكومته هو رهان غير دقيق؛ فقد نفى حزب "يشار" هذه المزاعم بشكل قاطع. فالخلاف بين معسكري نتنياهو وآيزنكوت لا يدور حول مبدأ منع عودة " " إلى جنوب الليطاني، بل حول أسلوب الإدارة. فالمعطيات تسير إلى أن آيزنكوت سيميل إلى الاستجابة لدعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ جولة تامبا، ولكن بمنطق عسكري صارم يشترط خطوات ملموسة ومُتحقق منها لنزع سلاح الحزب وبسط سلطة الجيش اللبناني في مقابل أي انسحاب تدريجي. غير ان هذا التوجه قد يقابله المزيد من التشنج لدى "حزب الله " ما لم يحصل اي تقدم في الملف - الإيراني نظرا للترابط القائم بين مواقف "الحزب"والقيادة الإيرانية .إلا ان ثمة من يعتبر في المحافل الديبلوماسية انه على الرغم من خلفيته التفاوضية، يحمل انفراد آيزنكوت برئاسة الحكومة خطراً جدياً على الساحة اللبنانية يتمثل في ارتفاع منسوب الكفاءة والتركيز العملياتي. فلقد انتقد آيزنكوت مراراً إدارة نتنياهو للحرب واعتبرها مفتقرة للأهداف الاستراتيجية الواضحة. وبصفته رئيساً للوزراء، قد يرى أن فرض شروط إسرائيل في مفاوضات "اتفاق الإطار" يتطلب أولاً كسر إرادة الطرف الآخر ميدانياً.لذلك، قد نشهد في الأشهر الأولى لحكومة يقودها آيزنكوت تصعيداً نوعياً ومركزاً (استهداف قيادات ميدانية، ضرب البنى التحتية المالية واللوجستية للحزب، وتوسيع بنك الأهداف خارج القرى الحدودية) لانتزاع تنازلات سريعة على طاولة المفاوضات، مستفيداً من الغطاء الأميركي والدولي الأوسع لحكومته، وبالتوازي مع سعيه لفصل الساحة اللبنانية عن المواجهة مع إيران وإغلاق ملف سريعاً لإعادة المستوطنين.تضع هذه التطورات المتسارعة في تل أبيب الدولة اللبنانية —ممثلة برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام— أمام اختبار سياسي ودبلوماسي بالغ الحساسية انطلاقاً من واقعين :الاول تآكل ذريعة "التطرف الإسرائيلي" ، اذ كان "حزب الله" وحلفاؤه يبررون التمسك بالسلاح ورفض تطبيق بنود "اتفاق الإطار" بوجود حكومة يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو تسعى لتوسيع الحرب. سواء انتهى المخاض بحكومة يقودها آيزنكوت منفرداً أو كرئيس وزراء أول في حكومة تناوب، فإن وجود شخصية تُصنّف دولياً كرجل دولة وعسكري براغماتي على رأس السلطة التنفيذية سيضاعف الضغوط الأميركية والأوروبية على بيروت لتنفيذ التزاماتها الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.الواقع الثاني يرتبط بسباق التوقيت وتكريس الأمر الواقع . ذلك ان "حزب الله" يراهن على استمرار المراوحة الإسرائيلية (سواء بسبب تعثر التناوب أو الذهاب لانتخابات جديدة) لربط مصير الجنوب بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية. إلا أن آيزنكوت، المدعوم بزخم دولي لإعادة تفعيل الآلية الثلاثية ومراقبة الحدود (خاصة في ظل النقاشات حول مستقبل قوات "اليونيفيل")، سيسعى لفرض إيقاع زمني سريع لا يسمح لبيروت بالمماطلة. وكل تأخير لبناني في حسم ملف السلاح جنوباً سيمنح إسرائيل —أياً تكن صيغة حكومتها النهائية— الذريعة لتكريس المنطقة العازلة كأمر واقع طويل الأمد، أو لشن عمليات عسكرية جراحية تحت عنوان "منع التموضع".في الخلاصة ، فإن ثمة من يرى إن دخول نتنياهو على خط التناوب مع آيزنكوت يعكس عمق الأزمة السياسية في إسرائيل، لكنه لا يغيّر من حقيقة المأزق الذي يواجهه لبنان. فإذا نجحت "مناورة نتنياهو" في جرّ آيزنكوت إلى حكومة وحدة مقيدة، سيبقى الجنوب اللبناني عالقاً في دوامة الاستنزاف والارتباط بالملف الإيراني؛ وإذا فشل التناوب وشُكّلت حكومة تغيير يقودها آيزنكوت، فسينتقل لبنان من الفوضى المُدارة سياسياً إلى الصرامة المُدارة عسكرياً، حيث يصبح الانسحاب الإسرائيلي ثمناً مشروطاً ومرتفعاً لا يُدفع إلا مقابل نزع فعلي لقدرات "حزب الله"، ما يضع لبنان رئيساً وحكومة أمام استحقاق سيادي لم يعد يحتمل مزيداً من الترحيل ، علما ان الواقع السياسي اللبناني الداخلي قد لا يسمح في اتخاذ قرار حاسم لاسيما مع غياب الثقة بين السلطة ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة وبين " حزب الله" بعدما وصلت التباينات في وجهات النظرة إلى نقطة متقدمة جدا بحيث تتزايد الحملات الشخصية على الرئيس عون من مسؤولين في الحزب على نحو قد يصبح من المتعذر احداث اي خرق لمصلحة فتح حوار بين الطرفين على مسألتين لا تلتقي وجهات نظر الفريقين حولهما . حتى ان الرئيس نبيه بري الذي كان دخل على خط تقريب وجهات النظر يتجه إلى "نفض يده " من اي مسعى توفيقي يعيد التواصل بين بعبدا وحارة حريك !