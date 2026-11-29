يوم جديد من التطورات السياسية والأمنية التي تؤكد أن البلاد دخلت مرحلة شديدة الحساسية انطوى. وتميز هذا اليوم بعنوان أساسي وهو "الصراع على القرار السيادي، ومستقبل الجنوب، ومصير السلاح خارج سلطة الدولة".



في الميدان، الاعتداءات مستمرة، من الغارات والقصف المدفعي إلى التفجيرات التي تطاول القرى الجنوبية، فيما تتزايد المخاوف من أن يتحول انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" إلى فراغ أمني يصعب ملؤه، ما لم تنجح الاتصالات الدولية في توفير صيغة انتقالية تحفظ الاستقرار وتدعم الجيش اللبناني.

Advertisement

سياسياً، تتجه الأنظار إلى الرئيس نبيه بري، الذي يجد نفسه أمام مهمات متعددة، فيما لا تزال العلاقة بين بعبدا وحارة حريك تعاني تداعيات خطاب الاستقلال وردّ الأمين العام لـ " " الشيخ نعيم قاسم.

أما دولياً، فالتطورات في إيران والعراق وغزة، إلى جانب التحولات السياسية في أوروبا، تفرض نفسها على المشهد الإقليمي والدولي.

أولاً: في واجهة الأحداث

1. الجنوب تحت النار... غارات وقصف وتفجيرات إسرائيلية

التصعيد يتواصل في جنوب لبنان، مع غارات وقصف مدفعي وتفجير ضخم في بلدة القنطرة. كما أفاد «لبنان24» باستهداف منطقة دوحة كفرمان وعلي الطاهر بالقذائف المدفعية والفسفورية، فيما تركزت الأنظار على القصف المدفعي في منطقة علي الطاهر، وما إذا كان يشكل غطاءً نارياً لتأمين تقدم باتجاه كفرتبنيت.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام تصعيد موضعي جديد، أم أن تعمل على تغيير الوقائع الميدانية قبل الدخول في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة؟

2. ما بعد "اليونيفيل"... فرنسا تتحرك لتفادي الفراغ الأمني

في تطور بالغ الأهمية، كشفت تقارير "لبنان24" أن فرنسا أعدّت صيغة تقضي بتأخير الانسحاب الكامل للبعثات الدولية ستة أشهر، في محاولة لتفادي حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.

وفي هذا السياق، برزت اتصالات ومشاورات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن استمرار الحضور الدولي في المنطقة.

فهل تنجح باريس في إقناع الأطراف المعنية بصيغة انتقالية، أم أن لبنان مقبل على مرحلة أمنية جديدة سيكون الجيش اللبناني في قلب مسؤولياتها؟

3. بعد "اليونيفيل"... لماذا تريد إسرائيل تنسيقاً مباشراً مع الجيش اللبناني؟

هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة في ضوء النقاشات المتعلقة بترتيبات ما بعد اليونيفيل، إذ تتجه الأنظار إلى طبيعة العلاقة الأمنية التي تريد إسرائيل فرضها مع الجيش اللبناني، وإلى حدود ما يمكن أن تقبله الدولة في هذا المجال.

فهل المطلوب تنسيق أمني مباشر، أم أن إسرائيل تسعى إلى تكريس واقع جديد يتيح لها الاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية؟

4. ملف ضهر البيدر يعود إلى

ملف متفجرات ضهر البيدر يعود مجدداً إلى طاولة مجلس الوزراء، وسط استمرار التباينات حول المسار القضائي الذي ينبغي اعتماده، وحول طبيعة الإحالة والجهة القضائية المختصة.

وتتجاوز أهمية هذا الملف الجانب القضائي، نظراً إلى أبعاده الأمنية والسياسية، وما يطرحه من أسئلة حول قدرة فرض سلطتها وتطبيق القانون على الجميع.

5. عملية أمنية في ... توقيف أحد أبرز المطلوبين

في إطار العمليات الأمنية، أفاد "لبنان24" بتوقيف أحد أبرز المطلوبين في عملية أمنية في الشمال، في تطور يعيد تسليط الضوء على دور الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين والحفاظ على الاستقرار.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة عكار حادثة إطلاق نار استهدفت أحد العسكريين، ما يعيد طرح التحديات التي تواجه القوى الأمنية والعسكرية في مناطق الشمال.

6. الجيش يختم بالشمع الأحمر أماكن تصنيع خرطوش مخالف

اتخذ الجيش اللبناني إجراءات بحق أماكن لتصنيع خرطوش الصيد غير المطابق للمواصفات القانونية وبيعه في زحلة وبعبدا، حيث جرى ختمها بالشمع الأحمر.

والخطوة تندرج في إطار ضبط المخالفات وحماية السلامة العامة، وتؤكد أهمية استمرار الرقابة على تصنيع الأسلحة والذخائر وتداولها خارج الأطر القانونية.

7. الإنترنت غير الشرعي... بدء التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل

ملف الإنترنت غير الشرعي يعود إلى الواجهة، مع الإعلان عن المباشرة مطلع الأسبوع المقبل بنزع الشبكات المخالفة.

والسؤال هنا: هل تكون هذه الخطوة بداية جدية لتنظيم قطاع الاتصالات ووضع حد للتعديات على الشبكات الشرعية، أم أن المصالح المتشابكة ستعيد تعطيل التنفيذ كما حصل في مراحل سابقة؟

ثانياً: السياسة والملفات الداخلية

8. أربع مهمات أمام الرئيس نبيه بري

تقرير لـ "لبنان24" سلط الضوء على أربع مهمات أمام ، أبرزها منع استضعاف الطائفة الشيعية والحفاظ على التواصل مع الخصوم السياسيين.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية في ظل التوتر بين بعبدا وحارة حريك، وما يفرضه من تحديات على دور بري في الحفاظ على قنوات التواصل ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى مواجهة داخلية.

فهل يستطيع بري الجمع بين حماية موقعه السياسي والحفاظ على وحدة المؤسسات؟

9. اتفاق الإطار... خلفيات الصيغة المعدّلة

تتواصل النقاشات حول اتفاق الإطار والترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وسط تساؤلات عن خلفيات الصيغة المعدّلة، وما إذا كانت تحمل تغييرات في طبيعة الالتزامات المطلوبة من لبنان وإسرائيل.

والأهم هو معرفة ما إذا كانت هذه الصيغة ستفتح الباب أمام انسحاب إسرائيلي فعلي، أم أنها ستضيف شروطاً جديدة إلى مسار التفاوض.

10. سمير جعجع: قرارات الحكومة للتنفيذ لا للتفاوض

في موقف سياسي لافت، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الدويلة تستقوي على الدولة ولكنها ليست أقوى منها"، مشدداً على أن قرارات الحكومة اتُّخذت للتنفيذ لا للتفاوض.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاش حول حصرية السلاح، وحدود قدرة الحكومة على ترجمة قراراتها إلى إجراءات عملية.

11. سامي الجميّل في دبي: هدفنا استعادة سيادة الدولة

وفي سياق التحركات الاغترابية، التقى النائب سامي الجميّل مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية، مؤكداً أن الهدف هو استعادة سيادة الدولة.

وتعكس هذه اللقاءات استمرار حضور الملف اللبناني في أوساط الانتشار، واهتمام الجاليات بمستقبل الدولة ومؤسساتها.

ثالثاً: الاقتصاد والشأن الاجتماعي

12. الهيئات الاقتصادية في طرابلس... مبادرة لدعم الجنوب

رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي التقى الهيئات الاقتصادية، داعياً إلى توحيد الجهود لاستنهاض الاقتصاد، ومعلناً عن مبادرة لدعم الجنوب.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تحويل التضامن الوطني إلى خطوات اقتصادية وإنمائية عملية، خصوصاً في المناطق التي تضررت من الحرب والاعتداءات.

13. الحجوزات تتجاوز التوقعات... هل تزيد شركات الطيران رحلاتها؟

في مؤشر يستحق المتابعة، أشار "لبنان24" إلى أن الحجوزات تتجاوز التوقعات، ما يطرح احتمال زيادة شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان.

فهل تحمل هذه المؤشرات أملاً بعودة تدريجية للنشاط السياحي والاغترابي، أم أن المخاوف الأمنية ستبقى العامل الحاسم في تحديد حركة السفر؟

14. تحذير من حملة الملاحم والمسالخ

جمعية حماية المستهلك اعتبرت أن حملة الملاحم والمسالخ لا تشكل حلاً للمشكلة، في إشارة إلى ضرورة اعتماد معالجة أكثر استدامة لملف سلامة الغذاء والرقابة على الأسعار والجودة.

وهذا الملف يعيد التأكيد على أهمية حماية المستهلك وتعزيز الرقابة الصحية والإدارية.

رابعاً: لبنان والطقس

15. كانون استثنائي... أمطار طوفانية وثلوج ومنخفضات متتالية

لبنان على موعد مع تقلبات جوية ملحوظة مع بداية كانون الأول، وفق ما كشفه الأب إيلي خنيصر، مع توقع منخفضات متتالية وأمطار غزيرة وثلوج.

وهذا يستدعي استعداد الإدارات المعنية، ولا سيما البلديات والدفاع المدني، تحسباً لأي أضرار أو فيضانات أو انقطاع للطرق الجبلية.

خامساً: أبرز التطورات الدولية

16. هل تستهدف واشنطن إيران أم الصين من بوابة طهران؟

تقرير لـ "لبنان24" طرح تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية الأميركية في التعامل مع إيران، وما إذا كانت المواجهة مع طهران تتجاوز الملف النووي والأمن الإقليمي إلى حسابات التنافس الأميركي الصيني.

17. إيران تلوّح بساعة الصفر وسط الحصار الأميركي

التصعيد في الخطاب الإيراني يتواصل، مع تلويح طهران باقتراب ساعة الصفر، وطرح أسئلة حول قدرتها على كسر الحصار الأميركي، ولا سيما في ما يتعلق بالممرات البحرية وإمدادات الطاقة.

18. طهران تحذّر بغداد: لا تتحولوا إلى أداة بيد ترامب

في تطور آخر، أشار "لبنان24" إلى تحذير إيراني لبغداد من الانخراط في السياسات الأميركية، في مؤشر إلى استمرار التجاذب الإقليمي ومحاولة طهران الحفاظ على نفوذها في العراق.

19. عاصفة عيد الشكر تربك

في الولايات المتحدة، تسببت عاصفة عيد الشكر باضطرابات واسعة، مع انقطاع الكهرباء عن نحو 835 ألف منزل، وفق ما أوردته "لبنان24".

20. مارين لوبان في الإليزيه... زلزال سياسي يهدد وحدة أوروبا؟

في فرنسا، تثير زيارة مارين لوبان إلى الإليزيه تساؤلات سياسية حول انعكاساتها على المشهد الداخلي الفرنسي ومستقبل التوازنات الأوروبية، في ظل تصاعد التيارات اليمينية والقومية.



الختام

يقف لبنان أمام استحقاقات لا تحتمل المزيد من التأجيل. فالجنوب يحتاج إلى حماية فعلية، والجيش يحتاج إلى دعم سياسي ودولي واضح، والدولة مطالبة بأن تثبت أن قراراتها ليست مجرد مواقف معلنة، بل التزامات قابلة للتنفيذ.

وفي الداخل، لا يمكن أن يكون الحوار بديلاً عن الدولة، ولا أن يكون الخلاف السياسي مبرراً لتعطيل المؤسسات أو إبقاء لبنان رهينة الحسابات المتناقضة.

أما في الخارج، فإن التحولات الإقليمية والدولية تفرض على لبنان أن يكون أكثر تماسكاً في موقفه وأكثر وضوحاً في خياراته.

فالسؤال لم يعد فقط ماذا يريد الآخرون من لبنان، بل ماذا يريد لبنان لنفسه، وهل يمتلك الإرادة والقدرة على أن يكون صاحب قراره؟