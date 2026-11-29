لم تعد خسائر الحرب في جنوب تُقاس فقط بالبيوت المهدّمة والأراضي المحروقة، بل باتت تشمل ما بقي تحت الأنقاض نفسها، إذ حذّرت وزيرة البيئة تمارا الزين من أنّ إقدام الجيش على سرقة الأنقاض من القرى الجنوبية المدمّرة، ولا سيما تلك التي لا تزال تحت الاحتلال، يهدّد بطمس أدلة مادية يمكن للبنان أن يستند إليها في توثيق جرائم الحرب والمطالبة بالمساءلة والتعويض، وذلك في وثيقة أعدّتها بعنوان "التوثيق العلمي والمساءلة البيئية: حفظ الذاكرة والحقوق"، وقررت وضعها في يد نائب طارق متري لإدراجها في الملف الذي يعدّه لبنان أمام هيئة حقوق الإنسان في جنيف، ويطرح هذا التحذير أسئلة تتجاوز الركام بحد ذاته، من قيمته كدليل، إلى حجم الخسائر البيئية والزراعية، وصولاً إلى ما إذا كان لبنان يملك ملفاً متكاملاً للمساءلة، وتمويلاً كافياً للتعافي.

Advertisement

فالأنقاض في مواقع القصف ليست مجرد حجارة، بل مسرح جريمة يحمل بصمات ما حدث، إذ يمكن لبقايا الذخائر وشظاياها أن تحدد نوع السلاح المستخدم، فيما تكشف آثار المتفجرات في التربة والجدران ودرجة الاحتراق وطريقة انهيار المباني طبيعة الضربة وحجمها، كما تساعد مواقع الركام نفسها، حين تُقارن بصور الأقمار الاصطناعية قبل الحرب وبعدها، في إثبات ما إذا كان الهدف منشأة عسكرية أم حياً سكنياً، غير أنّ صلاحية هذه الشواهد بحسب ما قال مصدر قانوني لـ"لبنان24" يتجلى في تحقيق قانوني مشروطة بتوثيقها في مكانها، وتصويرها وتحديد إحداثياتها، وأخذ العينات وفق تسلسل حفظ واضح، قبل نقلها أو إزالتها، ما يعني أنّ نقل الركام إلى خارج مواقعه الأصلية، كما يحدث في القرى المحتلة، يحرم لبنان من هذه الإمكانية نهائياً.

وبحسب المصدر، لا تقتصر المشكلة على الاحتلال، إذ كشفت القوى الأمنية في الأسابيع الماضية عن حالات سرقة لمحتويات مبانٍ مدمرة في قرى جنوبية، شملت ألواح طاقة شمسية وخزانات ومعدات، ما يعني أنّ مواقع الدمار باتت عرضة للعبث من أكثر من جهة، فيما دعت الوزيرة إلى توثيق مواقع التفجيرات وحفظ الشواهد المادية المتبقية فيها، معتبرة أنّ نقل الأنقاض يعمّق استهداف الذاكرة الجماعية والارتباط بالمكان.

وتكتسب هذه المعطيات أهميتها لأنّ لبنان يعدّ ملفاً للمساءلة الدولية يتولاه متري، يُفترض أن يعرضه في اجتماع جنيف يوم الأربعاء المقبل، ويستند إلى تقارير الوزارات المعنية حول الأضرار البشرية والعمرانية والبيئية، غير أنّ مضمون هذا الملف لم يُكشف بالكامل بعد، فيما تبقى الثغرة الأبرز صعوبة الوصول إلى مواقع واسعة في الجنوب لا تزال تحت الاحتلال أو تحت النار، ما يجعل جزءاً من التوثيق قائماً على صور الأقمار الاصطناعية والشهادات بدلاً من المعاينة الميدانية والعينات المادية.

أما بيئياً، فتكشف الأرقام حجم ما تصفه الوزارة بـ"الإبادة البيئية"، إذ احترق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية بين تشرين الأول 2023 وأيلول 2026، نصفها تقريباً أراضٍ زراعية والنصف الآخر أحراج وغابات، فيما رُشّ نحو ألفي هكتار بمادة الغليفوسات، وجُرفت مئات الهكتارات من البساتين، وقُدّرت الخسائر البيئية بأكثر من 512 مليون دولار حتى أواخر 2024 وحدها، أي نحو 7.5 في المئة من إجمالي الخسائر الوطنية، من دون احتساب خسائر حرب 2026 التي لم تُقدَّر بعد، كما رصدت دراسة مشتركة لوزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية مؤشرات على تلوث مرتبط بالفوسفور الأبيض في التربة والهواء.

وتطال هذه الخسائر بشكل مباشر مصدر رزق آلاف العائلات، إذ لم يقتصر الضرر على إحراق الأشجار، بل شمل اقتلاع آلاف أشجار الزيتون وسرقتها، وخروج نحو 750 هكتاراً من الإنتاج نتيجة التجريف واقتلاع الأشجار، فيما كانت محاصيل الزيتون والحمضيات والموز في طليعة الخسائر الزراعية التي قُدّرت لحرب 2023-2024 وحدها بنحو 586 مليون دولار، وتكمن خطورة خسارة الزيتون تحديداً في أنّ الشجرة تحتاج إلى سنوات طويلة لتعود إلى الإنتاج، ما يعني أنّ المزارع الجنوبي لا يخسر موسماً واحداً، بل عقداً كاملاً من الدخل.

ويمتد الأثر إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، إذ تغيّرت جغرافيا قرى بكاملها، ومُحيت أحياء ومعالم من الخريطة، مع تضرر أكثر من 220 ألف وحدة سكنية، ما يجعل العودة أصعب حتى بعد إعادة الإعمار، لأنّ ما يربط الناس بقراهم لا يقتصر على البيوت، بل يشمل الساحات والطرق والبساتين والمقابر والمعالم التي تشكّل الذاكرة المكانية، وهو ما دفع الوزيرة إلى التأكيد أنّ حماية هذه الذاكرة لا تقل أهمية عن إعادة بناء ما تهدّم، في ظل غياب أرشيف وطني منظم يوثّق صور القرى وخرائطها قبل الحرب.

وفي مواجهة هذا الحجم من الضرر، حدّدت وزارة البيئة حزمة أولية من التدخلات الطارئة بنحو 300 مليون دولار، موزعة على النظم البرية والبحرية والتربة والهواء، إضافة إلى نحو 145 مليون دولار لإدارة الركام، غير أنّ هذه الحزمة لا تزال من دون مصادر تمويل واضحة أو جدول زمني معلن، وتعوّل الوزارة على دعم الشركاء والمانحين، في وقت تتنافس فيه احتياجات التعافي البيئي مع أولويات إعادة الإعمار والسكن والبنى التحتية، وفي ظل ربط معظم التمويل الدولي بالإصلاحات والاستقرار الأمني.

ومن هنا، يبدو أنّ لبنان يخوض سباقاً مع الوقت على أكثر من جبهة، فالأدلة تُنقل أو تُطمس، والأرض تتدهور كلما تأخرت المعالجة، والذاكرة المكانية تتلاشى مع كل جرافة، ما يستدعي التعامل مع التوثيق كأولوية موازية للإعمار لا لاحقة له، عبر فرق ميدانية متخصصة تحفظ الشواهد حيث يمكن الوصول، وأرشيف وطني للصور والخرائط والشهادات، وربط أي تمويل للتعافي بضمان حفظ الأدلة قبل رفع الأنقاض، لأنّ ملف المساءلة الذي يُعرض اليوم في جنيف لن يكون أقوى من الأدلة التي ستبقى صالحة لدعمه غداً.