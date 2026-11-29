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النشيد الوطني افتتاحاً، فكلمة ترحيبية من عرّيفة الحفل نيكول واكيم اعتبرت فيها ان هذا اللقاء هو لقاء للاعلان عن انطلاق الشتاء وموسم التزلج.ثم القت رئيسة مجلس ادارة شركة"سياحة وإشتاء المزار" يمنى رزق، كلمة شكرت فيها للوزيرة لحود رعايتها الحفل، وشددت على ان رسالة شركة "سياحة واشتاء المزار" هي رسالة سياحية ورياضية، منوّهة بالتعاون مع جميع الأطراف من اتحاد تزلج وبلدية كفردبيان والقوى الأمنية والفاعليات الرسمية والانسانية والعاملين لإنجاح الموسم .بدورها، ألقت الوزيرة لحود كلمة قالت فيها :"مع اقتراب شهر كانون الأول، يبدأ لبنان بالتحضير لموسم سياحي ننتظره جميعاً، من احتفالات عيد الميلاد وليلة رأس السنة، إلى عودة اللبنانيين من الخارج لقضاء الأعياد مع عائلاتهم، وصولاً إلى موسم التزلج الذي نتمناه غنياً بالثلوج والزوار. وللسياحة الشتوية في لبنان مكانة خاصة، فهي تجمع الرياضة والطبيعة والضيافة، وتمنح عدداً كبيراً من القرى والمؤسسات فرصة للعمل على امتداد أشهر الشتاء".وتابعت: "نحن نفتتح اليوم هذا الموسم، علينا أن نكون واعين لحجم التحدي الذي يفرضه التغير المناخي على السياحة الجبلية في العالم، وفي لبنان تحديداً. فتغيّر مواعيد تساقط الثلوج وكمياتها ومدة بقائها على الجبال بات يؤثر مباشرة على قدرة المؤسسات على التخطيط والاستثمار. وهذا يدفعنا إلى مضاعفة جهودنا في مجال الاستدامة، وحسن إدارة الموارد المائية والطاقة، وحماية طبيعة جبالنا، وتعزيز العلاقة بين محطات التزلج والقرى المحيطة بها. فجمال الجبل اللبناني مدهش في كل فصول السنة. ولدينا مجال واسع لتطوير الرياضات الجبلية ومسارات المشي والسياحة الريفية، والتعريف بمطبخ القرى ومنتجاتها وتقاليدها. وكلما تنوعت هذه التجارب، ازدادت قدرة السياحة الجبلية على مواجهة كل التحديات، أكانت سياسية أم أمنية، اقتصادية أم مناخية، وعلى توفير فرص عمل لأبناء المناطق طوال العام".واضافت: "أريد أن أحيي إدارة المزار - كفردبيان، وكل العاملين في القطاع على جهودهم المتواصلة لتطوير تجربة التزلج في لبنان والحفاظ على ميزتها الإقليمي. أتمنى أن تحمل لنا الأشهر المقبلة الكثير من الثلوج، وأن تحمل إلى لبنان السلام والاستقرار اللذين يسمحان لنا بالاستمتاع بكل ما تمنحنا إياه هذه الأرض الجميلة".ثم القى كيروز كلمة شدد فيها على انه "رغم كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها بلدنا، لا يسعنا إلا أن نتمسك بهذا الأمل. لقد استطعنا العمل رغم التحديات، وتخطي المحن، والبناء لمستقبل أفضل، لنكون على أتم الجهوزية لكافة الاستحقاقات الرياضية، ولا سيما استضافتنا لبطولة آسيا للتزلج الألبي عام 2028".أضاف: "ندرك جميعاً أن أي حدث في لبنان يبقى مرتبطاً بالوضع العام في البلاد، ولكن من واجبنا أن نكون مستعدين، وأن نعد لاعبينا، ونستقبل ضيوفنا، لنظهر الصورة الحضارية والمشرقة عن لبنان. وقد يتساءل البعض عن سبب حديثنا اليوم عن بطولة ستقام بعد عامين، معتبرين أن الوقت لا يزال مبكراً. إلا أن من يطلع على الرؤية والأهداف التي تعمل عليها إدارة "شركة سياحة واشتاء المزار" لتطوير رياضة التزلج في لبنان، يدرك تماماً أن الوقت ليس مبكراً على الإطلاق. فطموح الاتحاد وشركة المزار لا يتوقف عند بطولة آسيا؛ إذ إن نجاح نسخة 2028 سيكون البوابة الرئيسية لتنظيم مرحلة من كأس العالم بالتعرج القصير في لبنان. هذا ما أبلغتنا به إدارة الشركة، وهذا ما سنعمل معاً لتحقيقه."وتابع: "انطلاقاً من هذه الرؤية، تم تأكيد حضور أركان الاتحاد الدولي للتزلج، بمن فيهم رئيس الاتحاد الدولي، والأمين العام، والمسؤولون التقنيون، لمتابعة بطولة آسيا وتقييمها، والاطلاع عن كثب على جهوزية لبنان لاستضافة مرحلة من كأس العالم. قد يبدو الأمر وكأنه حلم؛ نعم، إنه حلم، ولكن الإصرار الكبير الذي لمسته لدى السيدة زينة رزق والسيدة يمنى رزق خلال اجتماعاتنا المتعددة لتنظيم كأس العالم، يجعلني على يقين بأن لا شيء مستحيلاً".وختم كيروز: "إن الشرط الأساسي لإنجاح أي استحقاق بهذا المستوى هو تضافر الجهود والعمل الجماعي بين القطاعين العام والخاص. وكي لا أطيل عليكم، أؤكد لكم أن طموحاتنا كبيرة، ولن تتحقق إلا بوجودكم إلى جانبنا. سنضع أيدينا بأيدي كافة الوزارات المعنية، والبلدية، واللجنة الأولمبية، والمجتمع المحلي، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، لإنجاح هذه البطولات وإعلاء شأن الرياضة ."بدوره، تحدث عقيقي، مبديا سروره لافتتاح موسم الشتاء وموسم التزلّج، آملاً ان يكون الموسم ناجحاً بجميع المقاييس، منوهاً بدور بلدية كفردبيان في انماء السياحة والرياضة على السواء.واعرب عن سروره لاستضافة "مزار سكي ريزورت" بطولة آسيا للعام 2028 . وشدّد على العلاقة المتينة مع "مزار سكي ريزورت " ومع الاتحاد اللبناني للتزلج ومع الفاعليات الرسمية، داعياً الدولة الى مواكبة الموسم".وختم: "نحن نصنع ".وكان عرض وثائقي حول "مزار سكي ريزورت" والمنحدرات وانطلاق رياضة التزلج منذ اكثر من ستة عقود.وجرت عملية توزيع الشهادات على الأفراد الذين خضعوا الى دورات تدريبية فنية وتقنية موقّع عليها من الأوروبيين المختصين سيباستيان توماس،ايف سالينو وايف مارتين.وفي الختام أقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.