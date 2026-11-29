نظّم مكتب راعوية الشبيبة البطريركي في الصرح البطريركي في بكركي، لقاءً حوارياً وطنياً بعنوان "محبة وطن"، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
وحضوره، وذلك بمناسبة مئوية الدستور
اللبناني، وإحياءً لذكرى تطويب البطريرك الياس الحويّك، واستذكاراً لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
.
وشارك في اللقاء نواب وشخصيات سياسية وروحية وأكاديمية وحقوقية وإعلامية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والجماعات الكنسية وشباب من مختلف الأديان.
وتخلل اللقاء جلستان حواريتان، تناولت الأولى المسار الدستوري اللبناني منذ العام 1926، وإشكالية الطائفية السياسية ومفهوم الميثاقية ودعوات التقسيم، فضلاً عن صلاحيات رئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف
.
أما الجلسة الثانية، فتمحورت حول دور البطريرك الحويّك في تأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، واستعرضت وثائق تاريخية ورؤيته الوطنية والإنسانية، كما ناقشت قضايا الشراكة والعيش المشترك والحدود والهوية.
وأكدت خلاصات اللقاء أن استمرارية الدولة اللبنانية
تقوم على الثقة بين أبنائها والتلاقي والحوار والسلام الداخلي والاعتراف المتبادل بحق كل شريك في الوجود.
من جهته
، شدد الأمين العام
لمكتب راعوية الشبيبة البطريركي الياس القصيفي على أن الاختلاف في السياسة لا يلغي الاتفاق على لبنان، معلناً أن اللقاء سيشكل محطة أولى تتبعها لقاءات حوارية أخرى تجمع شبيبة
الأحزاب ومختلف الشباب اللبناني.
وفي كلمته، أكد الراعي أن جوهر الميثاق الوطني والدستور يقوم على الانتماء إلى لبنان عبر المواطنة لا الطائفة، مشدداً على أهمية الولاء للوطن باعتباره أساساً لمعالجة الأزمات.
ودعا الراعي إلى تخصيص لقاءات إضافية للتعمق في رسالة "محبة الوطن"، التي تركها البطريرك الحويّك عام 1930، مشيراً إلى أن المتحف البطريركي يحتفظ بخريطة فرنسية تعود إلى العام 1860، تُظهر لبنان بحدوده الحالية "لا زيادة ولا نقصان"، وهي الحدود نفسها التي طالب بها الحويّك.