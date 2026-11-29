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تسير التوترات في المنطقة بوتيرة متسارعة نحو تصادم أميركي – إيراني جديد، لكن بعض التطورات السياسية قد تؤخر حصول هذا التصادم، خصوصاً تلك التي تشهدها الساحة في الأيام الأخيرة.فمحاولة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين عرقلة تأليف غادي آيزنكوت للحكومة الإسرائيلية الجديدة ستشغل القيادات السياسية خلال الأيام المقبلة، ما قد يجعل احتمالية توجيه ضربة إسرائيلية – أميركية مشتركة إلى في هذه الفترة مستبعدة إلى حدّ كبير.وبالرغم من أن مجمل المؤشرات السياسية والعسكرية في المنطقة توحي بأن التصادم آتٍ، عاجلاً أم آجلاً، إلا أن حصوله في المدى المنظور يبقى مرتبطاً بمجموعة من الشروط، أولها بقاء نتنياهو في السلطة، وهو أمر قد لا يكون متاحاً بعد أيام أو أسابيع قليلة، في حال نجح آيزنكوت في تجاوز العقبات السياسية التي تعترض عملية تأليف حكومته.وليس تفصيلاً أن يكون آيزنكوت قد أعلن بشكل واضح أنه لا يرى تهديداً إيرانياً وشيكاً يستدعي القيام بعمل عسكري قبل الجديدة. وهذا لا يعني بالضرورة أن الرجل يعارض الحرب على إيران من حيث المبدأ، لكنه بالتأكيد لا ينظر إليها من الزاوية السياسية ذاتها التي ينظر منها نتنياهو، الذي بات مستقبله السياسي مرتبطاً إلى حدّ كبير بالتطورات العسكرية والأمنية في المنطقة.أما الشرط الثاني، فهو مرتبط بالتوقيت، إذ إن تأخر حصول المواجهة إلى حين الدخول الفعلي في فصل الشتاء سيؤدي إلى تراجع احتمالات المبادرة الأميركية إلى شنّ الحرب، نظراً إلى جملة من الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والسياسية. فواشنطن لا تستطيع أن تتجاهل التداعيات المحتملة لأي اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية خلال فصل الشتاء، خصوصاً على الدول الأوروبية التي ستكون من أكثر المتضررين من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.لكن المفارقة تكمن في أن تراجع احتمالات المبادرة الأميركية إلى الحرب لا يعني بالضرورة تراجع احتمالات الحرب نفسها بالنسب ذاتها، إذ إن عامل الوقت قد يعطي الإيرانيين هامشاً أكبر للمبادرة إلى التصعيد. فطهران قد تجد أن بقاء الأمور معلّقة، واستمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها، ليسا في مصلحتها، خصوصاً أنها لا ترغب في أن تتحول حالة اللاسلم واللاحرب إلى واقع دائم يقيّد حركتها السياسية والاقتصادية.من هنا، قد يكون الإيرانيون أكثر رغبة في حسم طبيعة العلاقة مع الأميركية خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو عبر مواجهة جديدة تفضي إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.ولعلّ ما تسعى إليه اليوم ليس مجرد إنهاء جولة من المواجهات العسكرية، بل الوصول إلى تفاهمات تحول دون تكرارها كل بضعة أشهر، وتتيح لها إعادة ترتيب أولوياتها الداخلية والإقليمية.في المقابل، فإن خروج نتنياهو من السلطة، إن حصل، لن يؤدي حكماً إلى تبدّل جذري في السياسة الأميركية تجاه إيران، لكنه قد يسحب من التداول السياسي أحد أبرز العوامل الدافعة باتجاه استعجال الحرب، ويعطي فرصة لإعادة النظر في حساباتها بعيداً عن الاعتبارات السياسية والشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية.وعليه، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، ليس فقط بالنسبة إلى مستقبل السلطة في ، بل أيضاً بالنسبة إلى المسار الذي ستسلكه المنطقة. فإذا مرّت هذه المرحلة من دون حصول مواجهة عسكرية واسعة، فإن السؤال الذي سيطرح نفسه سيكون من هو الطرف المبادر إليها، وما هي الشروط السياسية التي ستنتهي عندها هذه الحرب، وهل ستكون بالفعل المدخل إلى تسوية طويلة الأمد بين واشنطن وطهران؟