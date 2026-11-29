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شدّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على وحدة الطائفة بين وسوريا، معتبراً خلال لقائه وفداً كبيراً من مشايخ "جبل العرب" من مناطق السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا وحضر ، أننا وإياكم قلب وتراث واحد، وثوابت واحدة، في التراث والتاريخ.كلام أبي المنى جاء خلال المشاركة في استقبال الوفد من "جبل العرب" الذي ضمّ المئات من مشايخ الطائفة، وجاء لتقديم التعازي بالشيخ أبو صالح محمد العنداري في بعلشميه، بحضور الشيخ الجليل أبو فايز أمين مكارم وحشد من مشايخ البلدة والمنطقة، وبينهم أعضاء من المجلس المذهبي.وبعد شهادة من الشيخ أبو حسين جبر كيوان باسم الوفد عن مآثر الشيخ الجليل الراحل، ومزاياه الدينية ومسلك التقوى والإيمان والحكمة التي اتّسم بها وأنه فقيد أهل الجبل ايضاً، رحّب شيخ العقل بالوفد، قائلاً: "أهلاً وسهلاً بكم إخواننا ومشايخنا من جبل العرب العزيز والغالي، تأتون إلى بيوتكم وبين إخوانكم ومحبّيكم، وشيخنا الجليل أبو صالح محمد العنداري كان جامعاً ونهجه سيبقى جامعاً وموحّداً. إنه رمز للطهارة، ورمز لصفاء النيّة، وللسلام الداخلي الذي في قلبه، والمبني على قواعد التوحيد ومبادئ مسلك التوحيد، وقد كان هو رمزه والمثل الأعلى فيه".وأضاف: "تعلّمنا منه الكثير وبقي الأكثر، ومشايخنا في الجبل أيضاً "تتأجّرون" به. وهذا البيت الشريف، بيت المرحوم الشيخ أبو صالح محمد، سيبقى محجّة لنا ولكم ولجميع الإخوان".وقال شيخ العقل للوفد: "أنتم أهلنا، نحن وإياكم قلب واحد وكتاب واحد وتراث واحد وثوابت واحدة. ثوابت توحيدية، وثوابت أخلاقية ومعروفية، في التراث وفي التاريخ نحن وإياكم قلب واحد. ووجعنا بهذا القلب الواحد أننا بعيدون في المسافة عن بعضنا البعض. ونسعد عندما نكون مجتمعين معاً، وإذا اراد الله سنبقى مجتمعين، وهكذا هي رسالتنا ورسالة المرحوم الشيخ لجمع الشمل".وختم: "زيارتكم غالية علينا وتخفّف من الألم وتبلسم . وأهلاً وسهلاً بكم".ثم انتقل الوفد والحضور إلى مجلس بعلشميه، حيث رحب شيخ العقل بالوفد مجدّداً، وقال: "من جبل لبنان إلى جبل العرب والسويداء خسارتنا واحدة، وشيخنا الجليل الشيخ أبو صالح شكّل الرمز والمثل والمدرسة، وحسرتنا عليه كبيرة حيث رسم النهج في مسلك التوحيد، بذكره وعبادته وصفائه وإخلاصه وصدقه وبثقته بالله تعالى وثقة إخوانه به. كان من يقصده، مهما كانت الأمور صعبة والنفس قلقة يصل إليه فيطمئن، فيشعر في حضرته بهذا الصدق والصفاء والسكينة، ويعود مطمئناً إلى بركة الشيخ وبركة مشايخنا التي تغمرنا، وثمة أسرار وحكايات كثيرة وربما كرامات لدى الاخوان ستروى عنه تباعاً".أضاف: "لقد احتضننا شيخنا في مشيخة العقل بكل محبة وقوة وصدق وروحانية، احتضانا نابعاً من المحبة والإيمان والحفاظ على الإخوان. كان صادق اللسان مع ربه، واثقاً به، مخلصاً في عبادته، منحنِي الظهر والكتف والعنق خاشعاً وخاضعاً لله تعالى، فالذلّ عنده أمام الله تعالى هو العزّ. كان مدرسة لنا منذ اليوم الأول في مشيخة العقل، حين أخذ بيدنا واحتضننا، وسِرنا معه في مسيرة لمّ الشمل وجمع الكلمة. وكان يقول لنا دائماً: عليكم بجمع الشمل وحفظ الإخوان، والله يوفّق من سعى في ذلك، ولا تخشوا فنحن والحمد لله في نعمة من الله. فليكن إيمانكم قوياً، ويقينكم كبيراً، وتوجّهكم ثابتاً لحفظ الإخوان وتقبّل ما نتعرّض له من صعوبات في هذه الفترة، هنا وعندكم في الجبل، راجين ألّا تتكرر".وتابع: "قلبنا معكم، ونحن وإياكم قلب واحد، ووحدة ثوابتنا واحدة في كل عناوينها: ثوابت الكتاب، وثوابت العقيدة، وثوابت الإيمان، وثوابت الفضائل التوحيدية، وثوابت الأخلاق المعروفية، وثوابت التعلّق بالأرض".وأردف: "كان شيخنا مثالاً في التعلّق بالأرض، فقد رأيناه يعمل في أرضه ويعمل في كتابه، ولا يشتغل بالناس. وكانت ميزته أنه كان السريرة، لا يضمر شراً لأحد، ناصحاً أميناً، ومرشداً وموجّهاً. نسأل الله تعالى أن يقدّرنا على أن نتعلّم من مدرسته ونأخذ من نهجه. وإن فقدنا طيفه وجسده، فروحه معنا، ومدرسته ونهجه أمامنا، ولا عذر لنا في أن نتوانى أو نتخلّى عن نهجه. نسأل الله أن يقدّرنا على أن نسير على سننه، وأن يبقى هذا البيت عامراً بالتوحيد، وكذلك بيت شيخنا الشيخ أبي فايز أمين، وأن تبقى بيوت مشايخنا عامرة. ومشايخنا الذين ما زالت أجسادهم بيننا، هم القدوة والمثل والمثال".وزار الوفد بعد ذلك الشيخ ابو فايز أمين مكارم في منزله في بلدة رأس المتن ضمن واجب التعزية.