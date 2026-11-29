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ينطلق الوزير في ذلك من حجّة تبدو منطقية، فوزارة الصحة، على سبيل المثال، أدرى بالمؤهّلات التي يحتاج إليها الصيدلي المكلّف بالتفتيش على الصيدليات، مثلما تعرف أيّ خبرة تنقص الدائرة التي يتأخّر فيها إنجاز المعاملات. ومن حقّ الوزير الذي سيُحاسَب على أداء وزارته أن يكون له رأي في اختيار من سيعمل فيها. على أنّ للصيدلي الذي يريد التقدّم إلى الوظيفة مصلحة أيضًا في أن يعرف ما الذي يضمن له فرصة عادلة إذا كان أحد منافسيه يحظى بدعم الوزير نفسه.وهنا بالذات يستحقّ اقتراح مكي أن يُناقَش قبل أن ينصرف السجال إلى مصير هذه الحقيبة أو تلك. فالخطّة التي تسلّمها أيضًا رئيس الحكومة نواف سلام تضمّ 37 إصلاحًا مقترحًا، بعضها يحتاج إلى تشريع. وما يعني اللبنانيين في مسألة التوظيف هو الحدّ الذي سترسمه الحكومة لدور كلّ من الوزارة ومجلس الخدمة المدنية، بدءًا من تبرير الحاجة إلى موظّف جديد وصولًا إلى إعلان نتيجة المباراة. فإذا كانت الوزارة أقدر على تحديد حاجتها، فهل يقتضي ذلك أن تكون لها الكلمة الأخيرة في اختيار من يشغل الوظيفة؟من السهل أن تستند أيّ وزارة تطلب موظّفين جددًا إلى نسبة الشغور في إدارات الدولة، وهي تقارب 70 في المئة بحسب تقدير مكي. غير أنّ الوزير نفسه أقرّ بأنّ الدولة لا تملك إحصاءً شاملًا لكلّ من يعمل لديها، وذكر من هؤلاء عاملين بعقود خدمات وآخرين تموّل جهات مانحة عقودهم. وقد يظهر المركز شاغرًا في ملاك الوزارة فيما يؤدّي متعاقد جانبًا من العمل المطلوب فيه. ومن هنا أهميّة أن يكشف المسح الذي تحدّث عنه مكي مَن يؤدّي العمل فعلًا، وأين يتسبّب نقص الموظّفين في تعطيل معاملات الناس.ولعلّ أفضل ما يشرح حدود رقم الشغور ما فعلته الحكومة نفسها في كانون الأول من العام الماضي. فقد ألغى المرسوم 2069 من ملاكات الإدارات وظائف بينها "مأمور استنساخ" و"كاتب - مراقب ساعات الدوام"، على أن تُلغى المراكز المشغولة عند انتهاء خدمة أصحابها. ولو استندت إدارة إلى ملاكها القديم لتقدير حاجتها، لاحتسبت بين شواغرها مركزًا قرّرت الدولة الاستغناء عنه. وقد تكون حاجتها اليوم إلى موظّف يجيد حفظ السجلّات إلكترونيًا، وعندئذ يكون عليها أن تشرح أيّ عمل ستعهد به إليه وما المؤهّلات التي يتطلّبها.وعند تحديد تلك المؤهّلات تظهر أولى الضمانات التي يحتاج إليها المرشّح. فإذا طلبت وزارة مدقّقًا داخليًا، وهو من الاختصاصات التي تقترحها الخطّة، فمن حقّها أن تشترط خبرة تتناسب مع طبيعة الحسابات التي سيراجعها. أمّا إذا حصرت الخبرة المقبولة بالعمل في مؤسّسة بعينها، فمن حقّ مجلس الخدمة أن يسألها عمّا يبرّر استبعاد من أدّى العمل نفسه في مؤسّسة أخرى. وتلك مسألة تستحقّ الحسم قبل أن يتقدّم أحد بطلبه، إذ يكفي أحيانًا أن يُفصَّل أحد الشروط على قياس مرشّح حتى تصبح حظوظه أكبر من حظوظ سواه قبل أن تبدأ المباراة.وحتى إذا ضَمِن مجلس الخدمة عدالة الشروط، تبقى مسألة أساسية معلّقة، هي مَن يفاضل بين المرشّحين الذين يستوفونها. وهنا تفيد العودة إلى تجربة ، فقد نشر المجلس نتائج مباراة التعاقد مع خمسة عشر صيدليًا مفتّشًا وخمسة صيادلة للعمل لدى الوزارة. ويجيز نظام الموظّفين للمجلس أن ينظّم مباراة خاصة بإدارة معيّنة، ولا سيّما للوظائف الفنّية، وأن يستعين بموظّفي الوزارة المختصّة، أي إنّ في وسع وزارة الصحة اليوم أن تشارك بخبرتها في تحديد ما ينبغي اختباره في الصيدلي، فيما يبقى إجراء المباراة في عهدة المجلس.أمّا إذا أوكلت الحكومة إلى الوزارة وفق التصوّر الذي طرحه مكي، فمِن حقّ المرشّح أن يعرف كيف ستُطبَّق المعايير التي يضعها المجلس. فقد ترى وزارة الصحة مثلًا أن تسأل الصيدلي في مقابلة كيف يتصرّف إذا ضبط مخالفة. وهذا اختبار له صلة مباشرة بعمله، لكنّ وزن المقابلة قد يغيّر ترتيبه بعد الامتحان الخطّي. وفي وسع المرشّح اليوم أن يُدخل رقم ترشيحه على موقع مجلس الخدمة ويطّلع على علاماته. ومن حقّه في أيّ صيغة مقبلة أن يعرف سلفًا وزن كلّ اختبار، وإلى مَن يعود إذا وجد أنّ الاختيار خالف الترتيب المعلن.وقد يكون الوزير نفسه من أكثر المستفيدين من بقاء جهة خارج وزارته تملك مراجعة النتيجة. فعندما يراجعه نائب أو حليف في أمر أحد المرشّحين، يستطيع أن يردّ عليه بأنّ ترتيب المرشّحين ملزم له، وأنّه لا يملك أن يقدّم مرشّحًا على آخر. أمّا إذا كانت الكلمة الأخيرة للوزارة، فقد يجد حتى المرشّح الواثق من كفاءته سببًا للبحث عمّن يزكّيه، خشية أن يكون أحد منافسيه قد سبقه إلى مكتب الوزير. وهنا يصبح الخوف من المحاصصة مبرّرًا، إذ قد يتعامل الفريق السياسي الذي نال حقيبة عند تشكيل الحكومة مع الوظائف الشاغرة فيها على أنّها جزء من حصّته أيضًا.