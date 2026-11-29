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ترأس متروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. بعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "سمعنا في الإنجيل إنسانا يسأل الرب يسوع «ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟». يبدو السؤال بسيطا، لكنه يكشف عن أعمق ما يسكن قلب الإنسان، شوقه إلى الحياة الأبدية أي الرغبة في الخلاص والبحث عن معنى يتجاوز حدود الحياة الحاضرة. غير أن هذا الإنسان، رغم حفظه الوصايا منذ حداثته، يعجز عن الإستجابة لدعوة الرب حين يقول له «بع كل شيء لك ووزعه على المساكين فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني». لم يكن ينقصه إحترام الوصايا، بل كان ينقصه التخلي عن الشيء الذي استولى على قلبه. هنا، يضع الإنجيل إصبعه على جرح الإنسان في كل زمان. فقد نعرف طريق الحياة، لكننا نتردد في دخوله حين يطلب منا أن نتحرر مما يستعبدنا".أضاف: "لم يرفض الرب يسوع هذا الرجل لأنه غني، ولم يجعل الفقر المادي شرطا آليا للخلاص، بل كشف له أن أمواله أصبحت حاجزا يحول بينه وبين الحرية الحقيقية. فالمشكلة ليست في ما نملك، بل في ما يملكنا. ليست في وجود الممتلكات، بل في تحولها إلى سيد يستعبدنا ونخاف فقدانه أكثر مما نخاف ابتعادنا عن الله. قد لا يكون إنسان اليوم غنيا بالمال، لكنه قد يكون أسيرا للطموح أو الكبرياء أو المكانة الإجتماعية أو آراء الناس أو الرغبة في السيطرة أو التعلق بصورته أمام الآخرين. قد يحفظ الوصايا فيما يبقى قلبه مغلقا أمام دعوة الرب إلى التوبة والمحبة والبذل. لذا لا يكفي أن نكون قريبين من الكنيسة بأجسادنا إن كانت قلوبنا بعيدة عن روح الإنجيل".وتابع: "يقول الرسول بولس: «لأنكم كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور في الرب. أسلكوا كأولاد للنور» (أف 5: 8). إنه لا يقول أننا كنا في الظلمة، بل أننا كنا ظلمة، أي أن الخطيئة لم تكن مجرد تصرف عابر في حياتنا، بل كانت قادرة على أن تشوه رؤيتنا لأنفسنا وللآخرين ولله. أما الآن، فقد دعانا المسيح إلى حياة جديدة لا تقوم على المظاهر الخارجية، بل على التغير الداخلي الذي يصنعه حضوره فينا. أن نكون نورا يعني أن تظهر في حياتنا ثمار الروح التي هي الصلاح والبر والحق، وأن يصبح سلوكنا شهادة للمسيح في البيت والعمل والمجتمع، وفي كل علاقة تجمعنا بالآخرين. هذا النور لا ينسجم مع حياة مزدوجة، نظهر فيها وجها تقيا أمام الناس، ونسمح للأنانية والحسد والظلم والكراهية بأن تستقر في أعماقنا. فكم يسهل أن نتحدث عن المحبة ونرفض أن نغفر، وأن ندافع عن الحق ونخفي تجاوزاتنا وأخطاءنا، وأن نطلب بركة الله فيما نبخل بوقتنا واهتمامنا عن إنسان يحتاج إلينا. لذلك، يدعونا الرسول إلى أن نختبر ما هو مرضي عند الرب، أي ألا نجعل رغباتنا الشخصية المقياس الوحيد لقراراتنا، بل أن نميز إرادة الله ونسعى إلى تحقيقها. الحياة ليست مجرد تجنب للشر، بل هي أيضا مبادرة إلى الخير. ليست الإمتناع عن إيذاء الآخرين فحسب، بل السعي إلى رفع أثقالهم ومؤاساتهم وخدمتهم".وقال: "من هنا، نفهم العلاقة العميقة بين الرجل الغني في الإنجيل ودعوة الرسول إلى السير كأولاد للنور. لقد طلب الرجل الحياة الأبدية، لكنه لم يستطع أن يحرر قلبه من تعلقه بما يملك. النور الذي يدعونا إليه بولس يقتضي أن نرى ممتلكاتنا ومواهبنا وأموالنا كأمانات من الله نستعملها لمجد اسمه وخير إخوتنا. المحبة لا تبقى فكرة جميلة في الذهن، بل تتحول إلى خبز نتقاسمه، ووقت نمنحه، ودمعة نمسحها، وحق ندافع عنه، وغفران نقدمه لمن أساء إلينا. هكذا يتحرر القلب من عبادة الذات، ويصير المال خادما للمحبة عوض أن يكون سيدا على الإنسان وعثرة في حياته. يبلغ الإنجيل ذروته حين يقول الرب أن دخول الغني إلى ملكوت الله عسر، لكنه يردف قائلا أن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، فاتحا أمامنا نافذة رجاء. المسيح لا يترك الإنسان أسير ضعفه، ولا يطلب منه أن يخلص نفسه بقوته الخاصة، بل يدعوه إلى أن يسلم قلبه لنعمة الله. وما يعجز الإنسان عن تحقيقه حين يعتمد على ذاته وحدها، تستطيع نعمة الله أن تحققه، إذا استجاب لها بالتوبة والإيمان والجهاد الروحي. يعلمنا القديس يوحنا السلمي أن طريق الفضيلة يقوم على جهاد متواصل ضد الأهواء، لا على الإكتفاء بمظهر الصلاح. فالتحرر من التعلق لا يحدث بكلمة نرددها، بل بمسيرة يومية نتعلم خلالها أن نضع الله أولا".أضاف: "ولكي نسير في هذه المسيرة، يوصينا الرسول بولس بأن نتنبه كيف نسلك «بحذر، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة». يعيش إنسان اليوم وسط ضجيج لا ينقطع، وشاشات تتنافس على انتباهه، وأخبار تثير خوفه، ومقارنات تجعله يظن أن قيمته تقاس بما يملك أو بما يحقق أو بما يناله من إعجاب الآخرين. في هذا العالم المزدحم، يصبح افتداء الوقت فعلا روحيا عبر تخصيص وقت للصلاة، والإصغاء إلى كلمة الله، ومنح عائلاتنا حضورنا الحقيقي، ورؤية الإنسان المتألم بدل العبور أمامه بلا اكتراث. المسيحية ليست في معرفة أمور كثيرة، بل في معرفة كيف نعيش أمام الله، وكيف نستعمل أيامنا إستعدادا للملكوت عوض الإشتراك «في أعمال الظلمة غير المثمرة». الوقت عطية من الله يمنحنا إياه لنتوب وننمو في محبته ونخدم إخوتنا. إفتداء الوقت هو معرفة مشيئة الله والعمل بها قبل فوات الأوان. يختم الرسول دعوته بالتشديد على الإمتلاء من الروح. يقول «إمتلئوا بالروح مكملين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مرنمين ومرتلين في قلوبكم للرب». الكنيسة لا تدعونا إلى إيمان كئيب يقوم على الحرمان، بل إلى حياة تتجدد بالروح ، وتجد فرحها في الشركة مع الله. ليست الصلاة والأسرار المقدسة والتوبة ومحبة القريب واجبات منفصلة، بل طرق يفتح الله بها قلوبنا لنعمته، ويعلمنا من خلالها أن نحبه فوق كل شيء، وأن نحب إخوتنا حبا صادقا".وختم: "فلنطلب أن يضيء المسيح ظلماتنا، ويحرر قلوبنا من كل عبودية، ويجعلنا نسلك كأولاد للنور لا نشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة، حتى نستطيع أن نستغني به، فندخل ملكوت السماوات بفرح".