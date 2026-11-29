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شكا أهالي وبلداتها وقراها في بيان، من التقنين القاسي في الكهربائي، إذ لا تتجاوز التغذية ساعة ونصف ساعة كل ثلاثة أيام، ما يزيد من معاناة السكان والنازحين، ويكبدهم أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع فواتير المولدات الخاصة، في ظل حاجة المؤسسات والمحال التجارية إلى التيار الكهربائي، ولا سيما مع تشجيعها على استئناف العمل بعد العدوان على المنطقة.وتساءل المواطنون عن أسباب الانقطاع العشوائي وغير المعلن وغير المبرر للتيار الكهربائي، رغم الوعود التي أطلقت بزيادة ساعات التغذية، ورغم استقرار الأحوال الجوية وعدم وجود عواصف أو أمطار غزيرة. كما تساءلوا عن أسباب استمرار هذا التقنين، في وقت توجد أكثر من 70 بلدة خالية من سكانها، ما يعني عدم وجود ضغط على شبكة الكهرباء، مطالبين بتوضيح مصير التغذية الكهربائية لمنطقة يحتاج فيها النازحون إلى الكهرباء أكثر من المقيمين، للتخفيف، ولو بالحد الأدنى، من أعباء فواتير المولدات الخاصة.وختموا بمناشدة "من يهتم من الدولة" بعودة السكان ويسعى إلى تأمين مقومات هذه العودة، إيلاء ملف التغذية الكهربائية الأهمية اللازمة، معتبرين أن ما يتردد عن توقف بالكامل لا يبرر استمرار الأزمة، في ظل غياب أي مساعٍ لمعالجتها.