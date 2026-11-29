Advertisement

أكد المحامي د. بول مرقص حرص وإصراره على عدم حصول فراغ أمني في مع انتهاء ولاية "اليونيفيل" والترتيبات المرتبطة بانسحابها.وقال في حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، أن العمل جارٍ على أعلى المستويات بدءأً من رئيس الجمهورية لتأمين مظلة أممية، مشددا على أن "الأولوية تبقى لتفادي أي فراغ أمني في الجنوب، بما يحفظ الاستقرار ويضمن استمرارية الحضور الدولي، في انتظار بلورة الترتيبات اللازمة للمرحلة المقبل". وقال: "الاتصالات الجارية تحمل مؤشرات إيجابية لجهة التجاوب مع الطرح اللبناني".أما في ما يتعلق بمسودة قانون المؤثرين والمدوّنين وصانعي المحتوى التي أطلقها للنقاش العام، فكشف مرقص أن العمل جارٍ على إعداد مشروع القانون بالتعاون مع أبناء هذا القطاع، وهو لا يزال في مرحلة التشاور، موضحاً أنه سيفيد من يمارسون نشاطاً مهنياً أو تجارياً عبر المنصات الرقمية على نحو منظّم أو بهدف تحقيق إيرادات بغية الاعتراف بوجودهم وتسجيلهم والإقرار بحقوقهم ومزايا عملهم، ولا يشمل روّاد التواصل الذين يستخدمون حساباتهم الشخصية للتعبير عن آرائهم، وكل ذلك لمكافخة خطاب الكراهية والتحريض، والزييف عبر ، والإضرار بصورة الطفل، والخلط بين الرأي والدعاية والاعلان وسواها من المعايير الاجتماعية والأخلاقية.وفي ما يتعلق بوسائل الاعلام العام، أشار الوزير مرقص إلى التطورات التي شهدها "تلفزيون لبنان"، سواء أكان على مستوى الصورة والصوت والبرامج الجديدة، أو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأرشيف ورقمنته، كما تحدث عن إطلاق " " بحلة جديدة، والعمل على تطوير إذاعة لبنان.وكشف عن اطلاق برنامج اعلامي توعوي وقائي لترشيد استعمال من الأولاد ومتابعة مشاريع قوانين إصلاحية أخرى، من بينها تخصيص نسبة من الإعلانات التي تروّجها المؤسسات العامة لوسائل الإعلام الرسمية والذي أعدّته وأقرّته لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إضافة إلى مشروع إلغاء الرقابة المسبقة على الأفلام واستبدالها بنظام التصنيف العمري وسواها.وأكد الوزير مرقص أن العمل مستمر على مسارات عدة متوازية لتطوير القطاع الإعلامي، رغم محدودية الموارد وكبر حجم التحديات والانتظارات، مشدداً على أهمية استكمال الإصلاحات وتحويل النصوص القانونية إلى خطوات عملية تعزز حرية الإعلام وتنظم عمل المؤسسات والعاملين في القطاع.