

Advertisement

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضباط خدموا في الفرقة 91 خلال عام 2023 قولهم إنّ "المنشأة لم تكن مجرد خيام مؤقتة كما جرى تصويرها للرأي العام، بل تضمنت بنية تحتية خرسانية وتحصينات ومرافق كهربائية مستقلة، وكان ينشط فيها عناصر من "حزب الله"، بينهم مقاتلون من قوة "الرضوان".



وأوضح الضباط أنّ "الجيش الإسرائيليّ تابع الموقع استخباريا بصورة مستمرة، من خلال الصور الجوية والطائرات المسيّرة ووسائل المراقبة"، وأشاروا إلى أنّ "التحصينات الخرسانية الموجودة أسفل الأغطية القماشية أثارت قلق القيادة العسكرية، بسبب طبيعة المنشأة والأنشطة التي كانت تجري داخلها". ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتيّ، أنّ مصادر عسكرية إسرائيلية كشفت أنّ "الجيش الإسرائيليّ كان على علم، منذ صيف عام 2023، بإنشاء " " موقعًا عسكريًا محصنًا في منطقة جبل قرب الحدود ، لكنه لم يحصل على موافقة من حكومة لإزالته، خشية اندلاع تصعيد عسكري مع ".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضباط خدموا في الفرقة 91 خلال عام 2023 قولهم إنّ "المنشأة لم تكن مجرد خيام مؤقتة كما جرى تصويرها للرأي العام، بل تضمنت بنية تحتية خرسانية وتحصينات ومرافق كهربائية مستقلة، وكان ينشط فيها عناصر من "حزب الله"، بينهم مقاتلون من قوة "الرضوان".وأوضح الضباط أنّ "الجيش الإسرائيليّ تابع الموقع استخباريا بصورة مستمرة، من خلال الصور الجوية والطائرات المسيّرة ووسائل المراقبة"، وأشاروا إلى أنّ "التحصينات الخرسانية الموجودة أسفل الأغطية القماشية أثارت قلق القيادة العسكرية، بسبب طبيعة المنشأة والأنشطة التي كانت تجري داخلها".

وبحسب المصادر، طالبت قيادة الفرقة 91 والقيادة الشمالية بإزالة الموقع بالقوة، لكن المستوى السياسي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يمنح الموافقة، خشية تفجر مواجهة عسكرية على الشمالية.



وقال الضباط إنّ "المنشأة جرى تقديمها للرأي العام باعتبارها "استفزازًا صغيرًا" لا يحمل أهمية استراتيجية".



وكشفت المصادر أيضًا أنّ "الجيش الإسرائيليّ رصد يومي 5 و6 تشرين الأول 2023، منشأة خرسانية أخرى أقامها "حزب الله" في منطقة زرعيت في الجليل ، داخل منطقة إسرائيلية قرب تجمع سكني. وأعدت القوات جرافة لهدمها، قبل أنّ يُفكّك المنشأة بعد تلقي إنذار عبر قنوات الاتصال، وذلك قبل ساعات من هجوم السابع من تشرين الاول". (ارم نيوز)