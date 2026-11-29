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توجه المفتي ، الى "من يهمه أمر "، وقال: "نحن بلد تمّ تأسيسه على التوافق الوطني كبديل عن لعنة التسويات المفخخة، ونحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى توافق وطني شامل كبديل عن أي تسوية مدمّرة، لأن كل تسوية تحمل بباطنها بذور الحرب والعداوة والتعطيل وضرب الأساس اللبناني. والسلطة التنفيذية ورئيسها اليوم مطالبان قبل غد بجواب وطني إنقاذي بعيداً عن أي جانبي أو شخصي، لأن ما يجري يضع لبنان على طريق المتاريس والخنادق، والخطير تنامي الحقد الطائفي ولعبة توظيفاته السياسية والمالية والمجتمعية والأمنية، والسلطة بهذا المجال مدانة بشدة، لأنها تربط البلد ووظيفة الدولة بمركز الصفقات الدولية ولعبة الأوراق الخارجية بعيداً عن المخاطر التمزيقية للبنان".وتابع في بيان: "المطلوب إدارة وطنية إنقاذية ورؤية استراتيجية طارئة لقراءة واقع البلد ولغة الجنون الطائفي ونار الصحافة المتصهينة ومطابخ الفتنة التي توقد الداخل اللبناني بكل أنواع السموم السياسية والأمنية والقضائية والمجتمعية والإعلامية وسط إقليم يحترق وعالم يعاني بسبب سلسلة انهيار قدرة الدولية والإقليمية. واليوم البلد ينزف، وواقع المخاطر يكبر بشدة، ومؤشّر السلامة الوطنية ينهار، والعيش المشترك بخطر داهم، فيما الإدارة السياسية كضامن وطني لا تجيد إلا إشعال النار الداخلية بسياق لوائح وأوراق أميركية صهيونية تطال أساس بقاء لبنان، والأخطر أن كل ذلك يجري وسط نزيف مالي وانهيار اقتصادي وفساد شامل وفوضى وجنون وتسونامي جرائم يطال صميم القدرة البقائية للبنان، والكارثة الجديدة تدور مدار ظاهرة الملكية الجديدة للبنان، لأننا أمام قلة ثرية ذات توظيفات استراتيجية تبتلع كل ثروات وإمكانات لبنان مقابل كثرة فقيرة تلفظ أنفاسها تحت ضغط الفقر والنهب والخوّة والرشوة والبطالة والغلاء الفاحش وفلتان الأسواق وشلل وظيفة الدولة الذي يضرب النخاع الشوكي للبلد والناس".واضاف: "للضرورة الوجودية أقول للنخبة السياسية والسلطة الحاكمة: نريد إدارة وطنية وتضامنا لبنانيا بحجم الكارثة الإقليمية والدولية التي تهدد أصل وجود لبنان، لا دولة المطابخ الدولية واللوائح الخارجية وإلا طار البلد، ومفتاح الحل بيد ورئيس الجمهورية، لأنّ الباقي ينتظر بنصف الطريق".