يعمل صحافيون وإعلاميون مُقرّبون من "الثنائيّ الشيعيّ"، على التشديد على العلاقة الجيّدة التي تجمع "حزب الله
" بحركة "أمل"، عبر الإشارة إلى أنّهما يُمثّلان فريقاً واحداً وليس إثنين، بعدما تمّ التداول بوجود تباينات وخلافات بينهما.
واللافت أنّ الصحافيين يعمدون إلى التركيز على خطابات الأمين العام
لـ"الحزب" الشيخ نعيم قاسم
، وتصاريح رئيس مجلس النواب نبيه برّي
، التي تُشدّد على التفاهم والتنسيق والتعاون بين "حزب الله" و"أمل"، للردّ على كلّ من يُشير إلى وجود خلافات بين الفريقين، ولحثّ المناصرين على الوحدة، وخصوصاً بعد الضغوطات التي تسبّبت بها الحرب على بيئة "الثنائيّ الشيعيّ".