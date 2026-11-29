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يعمل صحافيون وإعلاميون مُقرّبون من "الثنائيّ الشيعيّ"، على التشديد على العلاقة الجيّدة التي تجمع " " بحركة "أمل"، عبر الإشارة إلى أنّهما يُمثّلان فريقاً واحداً وليس إثنين، بعدما تمّ التداول بوجود تباينات وخلافات بينهما.واللافت أنّ الصحافيين يعمدون إلى التركيز على خطابات لـ"الحزب" الشيخ ، وتصاريح رئيس مجلس النواب ، التي تُشدّد على التفاهم والتنسيق والتعاون بين "حزب الله" و"أمل"، للردّ على كلّ من يُشير إلى وجود خلافات بين الفريقين، ولحثّ المناصرين على الوحدة، وخصوصاً بعد الضغوطات التي تسبّبت بها الحرب على بيئة "الثنائيّ الشيعيّ".