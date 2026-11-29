Advertisement

دعت للعقارات (LAP)، في بيان، المواطنين والمالكين والمستأجرين إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأبنية وتفادي الأضرار التي قد تنتج عن تسرب المياه والإهمال وضعف الصيانة، وذلك مع حلول فصل الشتاء واشتداد الأمطار والعواصف.وحددت الإرشادات المهمة قبل وخلال موسم الشتاء كالتالي:أولاً: سلامة المباني- تفقد الأسطح والشرفات والتأكد من عدم وجود تشققات أو تجمعات للمياه.- تنظيف المزاريب ومجاري تصريف مياه الأمطار والريغارات.- معالجة تسرب المياه والرطوبة في الجدران والأسقف.- مراقبة ظهور تشققات جديدة أو تساقط أجزاء من الإسمنت والواجهات.- عدم إهمال أي علامات تدل على ضعف أو تضرر العناصر الإنشائية.ثانياً: الأبنية القديمة والتراثية- إجراء كشف وقائي على المباني القديمة، خصوصاً تلك التي تعاني من تصدعات أو إهمال.- عدم الاقتراب من الأجزاء المتضررة أو المتساقطة من الواجهات والشرفات.- إبلاغ البلدية والجهات المختصة فور ملاحظة أي خطر يهدد السلامة العامة.ثالثاً: سلامة السكان- تثبيت خزانات المياه والألواح الشمسية والتأكد من سلامة قواعدها.- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والابتعاد عن الأسلاك المكشوفة أو المبتلة.- عدم استخدام المصاعد عند دخول المياه إلى المبنى أو حصول أعطال كهربائية.- تجنب الوقوف أو ركن السيارات قرب الأبنية المتصدعة أو الجدران المهددة بالسقوط.- عدم محاولة إصلاح الأضرار الإنشائية بصورة عشوائية، والاستعانة بمهندس مختص.رابعاً: مسؤولية مشتركةإن حماية الأبنية مسؤولية تتطلب تعاون المالك والمستأجر والبلدية والجهات الرسمية، من خلال الصيانة الدورية والكشف المبكر والتدخل السريع عند ظهور مؤشرات الخطر.وختمت الهيئة للعقارات بيانها: "لا تنتظروا لتكتشفوا الخلل، ولا تنتظروا الانهيار للتحرك. فالصيانة الوقائية ليست مجرد كلفة إضافية، بل استثمار في سلامة الإنسان وحماية الممتلكات والحفاظ على النسيج العمراني والتراثي".