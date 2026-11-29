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وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى موقف وزراء " " من جلسة الثلاثاء المقبل، بعدما سبق لهم أن انسحبوا من إحدى الجلسات وقاطعوا أخرى احتجاجاً على عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي. فهل ستكون مشاركتهم هذه المرة مشروطة بجدية البحث في طلب وزير العدل عادل نصار، أم سيختارون تجديد إذا لمسوا محاولة جديدة لتأجيل الحسم؟المفارقة أن التحقيقات قطعت شوطاً إضافياً، فيما لا يزال القرار السياسي معلّقاً. وبالتالي، فإن جلسة الثلاثاء لن تكون مجرد استكمال لنقاش سابق، بل امتحاناً جديداً لصدقية الحكومة في التعامل مع ملف أمني بالغ الخطورة، ولقدرتها على الاحتكام إلى القانون بعيداً من الضغوط والتوازنات.فهل يحضر وزراء "القوات" الجلسة لفرض والتصويت، أم يغيبون مجدداً احتجاجاً على استمرار المماطلة؟ لكن الأكيد، بحسب مصادر سياسية، أن "ضهر البيدر" لم يعد قضية قضائية فحسب، بل أصبح عنواناً اضافيا للكباش السياسي ولاختبار هيبة الدولة وتماسك الحكومة.يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ادرجت هذا الملف وملف المتفجرات المضبوطة في منطقة في على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الثالقة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل في .وقد ادرج ملف المتفجرات ضمن البند رقم 10 من الجدول المتضمن 18 بندا.