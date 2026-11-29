لا يبدو أن ملف متفجرات ضهر البيدر سيبقى مجرّد بند عالق على جدول أعمال مجلس الوزراء، بل قد يتحوّل إلى اختبار سياسي جديد لمدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بعيداً من حسابات التسويات. فإدراج بند متابعة البحث في القضية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 تشرين الأول الماضي، يضع الوزراء مجدداً أمام السؤال الذي لم يُحسم منذ أسابيع: هل تُحال القضية إلى المجلس العدلي، أم يستمر التريّث في انتظار استكمال التحقيقات؟
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى موقف وزراء "القوات اللبنانية
" من جلسة الثلاثاء المقبل، بعدما سبق لهم أن انسحبوا من إحدى الجلسات وقاطعوا أخرى احتجاجاً على عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي. فهل ستكون مشاركتهم هذه المرة مشروطة بجدية البحث في طلب وزير العدل عادل نصار، أم سيختارون تجديد المقاطعة
إذا لمسوا محاولة جديدة لتأجيل الحسم؟
المفارقة أن التحقيقات قطعت شوطاً إضافياً، فيما لا يزال القرار السياسي معلّقاً. وبالتالي، فإن جلسة الثلاثاء لن تكون مجرد استكمال لنقاش سابق، بل امتحاناً جديداً لصدقية الحكومة في التعامل مع ملف أمني بالغ الخطورة، ولقدرتها على الاحتكام إلى القانون بعيداً من الضغوط والتوازنات.
فهل يحضر وزراء "القوات" الجلسة لفرض النقاش
والتصويت، أم يغيبون مجدداً احتجاجاً على استمرار المماطلة؟ لكن الأكيد، بحسب مصادر سياسية، أن "ضهر البيدر" لم يعد قضية قضائية فحسب، بل أصبح عنواناً اضافيا للكباش السياسي ولاختبار هيبة الدولة وتماسك الحكومة.
يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ادرجت هذا الملف وملف المتفجرات المضبوطة في منطقة القصر
في البقاع
على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الثالقة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري
.وقد ادرج ملف المتفجرات ضمن البند رقم 10 من الجدول المتضمن 18 بندا.