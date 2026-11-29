أقامت نقابة الاطباء البيطريين في عشاءها السنوي، برعاية الدكتور نزار هاني، وبحضور لوزارة الزراعة الدكتور لويس ،د والنقباء السابقين وأعضاء والأطباء وعدد كبير من الشركات التي تختص بالطب البيطري والعناية بالحيوان.

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والقى الوزير هاني كلمة فيها بدور نقابة الاطباء البيطريين، شاكرا للنقيب ومجلس النقابة الجهود المبذولة في سبيل تطوير العمل النقابي والمحافظة على سلامة وجودة الغذاء. ووعد بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لحماية الاطباء والمربين من الممارسين غير الشرعيين والمتطفلين على مهنة الطب البيطري.





واستعرض نقيب الأطباء البيطريين الدكتور ايهاب شعبان في كلمة أبرز إنجازات النقابة، لا سيما التقدم نحو تعديل قانون الوصفة الطبية الموحدة





ومكافحة الممارسين غير الشرعيين، واثنى على دور وعلى رأسها الوزير هاني والدكتور لحود في مساعدة النقابة في شتى المجالات والوقوف الى جانبها حين تدعو الحاجة.





وشكر للحود جهوده المبذولة في تطوير وتحديث المختبرات العلمية ورفع انتاجيتها في سبيل حماية الصحة العامة والأمن الغذائي.





كما تطرق إلى ملف الكلاب الشاردة، مشيدا بالناشطين والفنانين وبتشكيل لجنة من قبل وزير الزراعة لإيجاد حلول إنسانية مستدامة لهذه القضية. ووصف زملاءه ب "أطباء الإنسانية" مثمنا رسالتهم، واعلن إطلاق التحضيرات للمؤتمر العالمي للطب البيطري في نسخته الثانية BIVC 2 الذي سيعقد في في حزيران المقبل بمشاركة عربية ودولية.





ختاما، تم توزيع الدروع، واعلنت نتائج التومبولا، ووزعت الهدايا على الفائزين.