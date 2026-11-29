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كم من شاب في أجّل زواجه بسبب الظروف الاقتصادية؟ وكم من عروس تنتظر منذ سنوات موعد زفافها؟ بين الشباب اللبناني والفلسطيني، تكاد المعاناة تكون واحدة، لكنّ مبادرة جديدة تستعدّ لكسر هذا الواقع وإدخال الفرحة إلى قلوب عشرات الشبان والشابات في لبنان.ففي 25 كانون الثاني 2027، سيكون لبنان على موعد مع عرس جماعي قد يضمّ 100 عريس وعروس من مختلف المخيمات والتجمعات ، وذلك بمبادرة من رجل الأعمال الفلسطيني وعضو الفلسطيني سامي بقاعي.واليوم الأحد، انطلقت التحضيرات الفعلية لهذا الحدث، خلال لقاء جمع بقاعي بالعرسان في قاعة "لاسال" بمنطقة الرميلة، حيث جرى إطلاعهم على تفاصيل حفل الزفاف المرتقب.واللافت أن المبادرة تستهدف بصورة أساسية شباناً وشابات مضى على خطوبتهم 3 سنوات وأكثر، فضلاً عن حالات إنسانية، بعدما حالت الظروف المعيشية الصعبة دون إتمام زواجهم.وفي حديث لـ" "، قال أحد المشاركين في العرس الجماعي إنّ هذا الحدث يشكّل مناسبة طال انتظارها، ويفتح أمام العرسان الباب لتحقيق حلم راودهم لسنوات، خصوصاً أن الظروف الاقتصادية والأمنية التي يشهدها لبنان تدفع الكثير من الشباب إلى تأجيل فكرة الزواج.واعتبر أن مبادرات من هذا النوع تمنح الفلسطينيين في لبنان متنفساً وسط الأزمات المتلاحقة، وتعيد شيئاً من الأمل والفرح إلى المخيمات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، مشيراً إلى أهمية فتح المجال أمام الشباب لتأسيس عائلاتهم رغم كل التحديات.وستتكفل المبادرة بتوفير مستلزمات حفل الزفاف، من الملابس والزينة إلى الضيافة للعرسان والمدعوين، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المقبلين على الزواج.ويأتي هذا العرس بعد نجاح المبادرة الأولى التي أقيمت في أيلول الماضي، وشملت 60 عريساً وعروساً، وحظيت بمباركة الرئيس الفلسطيني ، فيما دفع الإقبال الكبير عليها إلى تنظيم عرس جماعي ثانٍ.وبين الأزمات الاقتصادية والتوترات الأمنية التي يعيشها لبنان، تستعدّ عشرات العائلات الفلسطينية لاستقبال خبر مختلف هذه المرة، عنوانه الفرح، وموعده ليلة واحدة قد تُنهي سنوات طويلة من الانتظار.