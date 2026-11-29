في الوقت الذي يبحث فيه كثيرون عن مكان دافئ يحتمون فيه من البرد، ويحرصون على البقاء في منازلهم مع اشتداد الأمطار والعواصف، هناك من لا يملك رفاهية الاختباء من الطقس أو تأجيل عمله إلى يوم آخر. إنهم شباب توصيل الطلبات (الديليفري)، الذين يواصلون التنقل بين الشوارع والأحياء على متن دراجاتهم النارية، في مواجهة المطر والرياح والبرد، بحثًا عن لقمة عيش لا تنتظر تحسّن الأحوال الجوية.

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بالنسبة إلى هؤلاء الشباب، لا يعني هطول الأمطار مجرد طقس سيئ، بل بداية يوم عمل أكثر صعوبة ومخاطر. فالطرقات التي تغمرها المياه، والإسفلت الزلق، وضعف الرؤية، والرياح الباردة التي تصطدم بوجوههم، كلها عوامل تجعل كل رحلة تحديًا حقيقيًا، خصوصًا أن الدراجة النارية لا توفر الحماية التي تتيحها السيارات من تقلبات الطقس. وقد يجد الشاب نفسه مضطرًا إلى القيادة لساعات بملابس مبتلة، محاولًا الحفاظ على توازنه وتركيزه وسط حركة السير والظروف الصعبة.

ولا تقتصر المعاناة على لحظات القيادة فحسب، بل تبدأ أحيانًا منذ الاستعداد للخروج من المنزل. فاختيار الملابس المناسبة، ومحاولة حماية الهاتف والطلبات من المياه، والتأكد من سلامة الدراجة، كلها تفاصيل إضافية تفرضها أيام الشتاء. ومع ذلك، لا تكون هذه الاحتياطات كافية دائمًا لمنع تسلل البرد إلى أجسادهم، ولا سيما خلال ساعات العمل الطويلة، حين تتبلل القفازات والأحذية، وتصبح الحركة أكثر صعوبة.

إلى جانب ذلك، يواجه هؤلاء الشباب ضغطًا متواصلًا لإنجاز الطلبات في الوقت المحدد، وسط زحمة السير والطرقات المزدحمة، فيما قد لا يدرك بعض الزبائن حجم الصعوبات التي يواجهها عامل التوصيل للوصول إلى وجهته. فالتأخير الذي قد يبدو بسيطًا بالنسبة إلى شخص ينتظر طلبه داخل منزله، قد يكون نتيجة طريق محفوف بالمخاطر، أو أمطار غزيرة أجبرت السائق على تخفيف سرعته حفاظًا على سلامته.

وتزداد وطأة هذه الظروف بالنسبة إلى الشباب الذين يعتمدون على هذا العمل مصدرًا أساسيًا لدخلهم، إذ لا يكون التوقف عن العمل خيارًا سهلًا، حتى عندما تصبح القيادة مرهقة وخطرة. فهناك التزامات يومية ومصاريف معيشية لا تتوقف مع تبدّل الفصول، وعائلات تنتظر منهم المساعدة، ما يدفع كثيرين إلى مواصلة العمل رغم البرد والتعب، واضعين سلامتهم أحيانًا أمام اختبار صعب.

وخلف كل رحلة توصيل حكاية مختلفة؛ شاب يحاول تأمين مصروفه، وآخر يساعد عائلته، وثالث يسعى إلى بناء مستقبله من خلال عمل يتطلب جهدًا وصبرًا وقدرة على تحمّل ظروف قاسية. وبين طلب وآخر، لا يجد هؤلاء دائمًا فرصة كافية لالتقاط أنفاسهم أو الاحتماء من المطر، بل يواصلون التنقل إنهاء يومهم والعودة إلى منازلهم سالمين.

ومع دخول فصل الشتاء واشتداد العواصف، تبرز أهمية الالتفات إلى ظروف عمل هؤلاء الشباب، وعدم التعامل مع خدمات التوصيل باعتبارها مجرد وسيلة للحصول على الطلبات بسرعة. فسلامتهم تستحق الاهتمام، سواء من خلال توفير وسائل الحماية المناسبة، أو مراعاة ظروف الطرقات والطقس، أو تفهّم الزبائن لأي تأخير تفرضه الأحوال الجوية.

ففي الوقت الذي يصل فيه الطلب إلى صاحبه دافئًا، قد يكون الشاب الذي أوصله قد أمضى وقتًا طويلًا في مواجهة البرد والمطر. وربما لا يحتاج هؤلاء إلى أكثر من قليل من التقدير والتفهّم، وإلى أن نتذكر أن خلف كل دراجة تعبر الشوارع المبلّلة إنسانًا له ظروفه ومسؤولياته، ويستحق أن يعود إلى منزله سالمًا قبل أي شيء آخر.