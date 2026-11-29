أحيت عائلة الرئيس الشهيد رينه معوض وعائلات الشهداء، بدعوة من الوزيرة السابقة نائلة معوض، الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس معوض ورفاقه، بقداس احتفالي حاشد اقيم في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في زغرتا، بعنوان "الدولة تحمي السلام يبني"، شارك فيه رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وعقيلته، إلى جانب اهالي الشهداء.

ترأس القداس النائب البطريركي العام المطران حنا علوان ممثلا البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، النائب البطريركي العام على رعية اهدن زغرتا المطران جوزيف نفاع، المونسنيور اسطفان فرنجيه، الخوري يوحنا مخلوف، والخوري وليم مكاري، ولفيف من الكهنة.

وحضر القداس ميشال منسى ممثلاً رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، الرئيس ميشال سليمان، الرئيس ممثلا بالنائب جورج عطالله، الرئيس سعد ممثلا بالنائب السابق قاسم عبد العزيز، النائب السابق مصطفى علوش ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، محافظ بالإنابة ايمان الرافعي ممثلة وزير الداخلية أحمد الحجار، السفراء: ميشال عيسى، القطري سعود بن عبد الرحمن بن حسن ال ثاني، المصري تمام خلاف، السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري، النائب اسعد درغام ممثلا رئيس " " النائب جبران باسيل، النائب فادي كرم ممثلا رئيس حزب "القوات " سمير جعجع، النائب راجي السعد ممثلاً "اللقاء الديموقراطي" .

كما حضر النواب: اشرف ريفي، نعمة إفرام، أحمد الخير، ملحم خلف، غسان حاصباني، ايهاب مطر، زياد حواط، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، جيمي جبور، ميشال دويهي، رامي فنج، جميل عبود، شوقي الدكاش، نديم الجميل، جورج عقيص، هاكوب تيريزيان، والنواب السابقون: مصباح الاحدب، قيصر معوض، منصور البون، هادي حبيش، جواد بولس، سامر سعاده.

كما حضر ايضاً ممثلون عن رؤساء الأجهزة الأمنية، قائمقام بشري بالإنابة ربى شفشق، رئيس اتحاد بلديات زغرتا المهندس بسام هيكل، رئيس بلدية زغرتا بيارو الدويهي، إلى عدد من رؤساء البلديات واتحاد البلديات وشخصيات مدنية واجتماعية وثقافية وفاعليات سياسية.

وأكد النائب ميشال معوّض أن "المصلحة الوطنیة ھي المقیاس، والقانون ھو الحدّ، فلا تھاون مع التجاوز ولا تساھل مع الارتكاب، لا ارتھان للتعنّت، ولا خضوع امام التحدي، لا مسایرة للباطل، ولا مساومة على السیادة، ولن یكون مصیر الوطن ومستقبل الشعب تحت رحمة أحد".

وقال إن الرئیس رينه معوض قالها منذ ٣٧ سنة... ولھذا السبب اغتالوه، ولیس إسرائیل... بل محور الممانعة.

وأضاف: إنّني أذُكّر بمن اغتال رینه معوض لأنّني منذ بضعة أیام قرأتُ ردّ الناطق باسم الخارجیة الإیرانیة إسماعیل بقائي على رئیس الجمھوریة اللبنانیة جوزاف عون، والذي یقول فیه إنّ مشكلة الوحیدة ھي الكیان الصھیوني. وقال: سيد بقائي، من ھنا، من زغرتا، أودّ أن أسألك: اغتیال الرئیس رینه معوض ورفاقه يوم عید الاستقلال على ید حلفائك وشركائك المخلوعین، ألیس بمشكلة؟ إن لم یكن بنظرك مشكلة، فھو بنظرنا المشكلة.واغتیال كمال جنبلاط، والرئیس بشیر الجمیّل، والمفتي حسن خالد، والرئیس رفیق الحریري، وشھداء ثورة الأرز، ومن بینھم بیار الجمیل الذي أحيينا ذكراه منذ أیام؛ ولقمان سلیم، وسامر حنا، وتفجیر مسجدي التقوى والسلام؛ وغیرھم وغیرھم من الجرائم التي طالت قادة ومسؤولين وصحافيين ومواطنین سقطوا دفاعاً عن لبنان وعن مشروع الدولة. ذكراھم حیّة في كلّ قریة، وفي كلّ بلدة، وفي كلّ حيّ. وأنت تعلم جیداً أنّ من قتلهم لیس إسرائیل... بل من قتلھم ھو نظامك وحلفاؤه وأدواته".

واضاف: "سید بقائي، لقد انسحبت إسرائیل من لبنان سنة ٢٠٠٠، وكانت مصلحتنا منذ ذلك الحین أن نُنھي الصراع المسلحّ معھا ونركّز على بناء دولة واقتصاد. لكنّ حزب ﷲ، الذي تُسلحّونه وتمولونه وتأمرونهم، قرّر معكم غیر ذلك: لقد ورّطتمونا في ٣ حروب بادرتم إلیھا لأسباب لا علاقة لھا بلبنان: حرب تموز، حرب "لو كنت أعلم" في العام ٢٠٠٦، وحرب "إسناد غزة" في العام ٢٠٢٤، وإسناد النظام الإیراني في العام ٢٠٢٦. فماذا كانت النتیجة؟ عاد الاحتلال الإسرائیلي، ودُمّرت قرى الجنوب، ونزح أكثر من ملیون لبناني، وھاجر مئات الآلاف؛ وخسرنا عشرات الملیارات، ودفع شعبنا، كلّ شعبنا، الثمن غالیاً من حیاته، وأمنه، ولقمة عیشه، وكرامته. لا یا سید بقائي، صحیحٌ أنّ إسرائیل مشكلة، ولكنّكم أنتم مصیبة".

وتابع معوض: "منذ ٥٧ سنة، وھذه لعنة اتفاق القاھرة تحلّ بنا؛ فمنذ ذلك الوقت فرُض على لبنان أن یكون ساحةً مفتوحةً لحروب الآخرین. من "فتح لاند"، إلى وصاية نظام الأسد، إلى ھیمنة الحرس الثوري الإیراني عبر "حزب ﷲ". تغیّرت الرایات، وبقي المشروع واحداً: یرفعون شعار تحریر فلسطین، وفي الحقیقة یقاتلون بنا لكي یضعوا أیدیھم على قرارنا وقدراتنا ومستقبل شعبنا خدمةً لمصالحھم ومصالح أنظمتھم.

لقد أرادوا لطریق القدس أن تمرّ بجونیة، والیوم باتوا یریدونھا أن تمرّ بجرود بشري والبترون. ولكنّني أطُمئنھم: كما صمدت جونیة، فإنّ بشري والبترون وزغرتا الزاویة لا تخضع ولا تنكسر".

واشار الى أن "مسار اتفاق القاھرة حمل لبنان ما لا یُحتمل: اجتیاحاً إسرائیلیاً انطلاقاً من العام ١٩٧٨، واحتلالاً تجدّد الیوم. وحرباً أھلیة دامت ١٥ سنة وأخذت منّا أكثر من مئة وخمسین ألف ضحیة. وبین حربٍ وحرب، وصایةٌ وھیمنةٌ واغتیالاتٌ وعزلةٌ ونزوحٌ وفقرٌ وذل وھجرة. ولبنان الذي كان یُصدّر علمه وإنتاجه إلى العالم أجمع، بات یُصدّر میلیشیات ومخدّرات باسمه

وعدونا بزوال إسرائیل، فتعمّرت إسرائیل وتدمّر لبنان".

وقال: "كفى. كفى حروباً على حسابنا. لبنان على مفترق طرقٍ حاسم، وعلى ھذا المفترق خیارنا ھو السلام. نعم، نقولھا بصراحة وشجاعة: خیارنا السلام مع إسرائیل.

نرید سلاماً لا مجرّد ھدنة؛ لأنّ الھدنة توقف القتال، ولكنّھا تُبقي حالة الحرب قائمة، وتتركنا تحت رحمة مشاریع الھیمنة بحجّة مواجھة إسرائیل وحمايتنا منھا. لقد شبعنا ھیمنات، وشبعنا حروباً.

نحن نطالب بسلامٍ نھائي لشعبنا، أمّا بناء علاقات طبیعیة كاملة الأوصاف مع إسرائیل، أي تطبیعٌ كامل، فھذا موضوعٌ آخر رھن نتائج السلام، وله مسارٌ آخر یجب أن یأخذ في الاعتبار جاھزیة اللبنانیین والجروح التي ما زالت مفتوحة، ومسار العلاقات العربیة الإسرائیلیة".

وشدد على أن "ھدفنا واضح: نرید أن نخرج نھائیاً من حالة الحرب مع إسرائیل، ونسترجع أرضنا تماماً كما استرجعت مصر سیناء- وللتذكیر، فإنّ سیناء لم تكن محتلةً فحسب، بل كانت علیھا مستوطنات، وقد استرجعت مصر جزءاً منھا بالتحكیم الدولي" .

وقال معوض: "لبنان أمام خیارین، وخیارنا واضح: نرید للبنان أن یكون شریكاً فاعلاً في مشروع النموّ والازدھار القادم في المنطقة، لا ساحةً لمشاریع الدمار والتطرّف وھیمنة الأنظمة الاستبدادیة البائسة.

واستباقاً لما سیُقال: لا یُزایدنّ أحدٌ علینا بالوطنیة. نحن دفعنا من دمائنا لأجل لبنان، ولبنان فقط، ولبنان ھو أكثر بلدٍ دفع ثمن قضایا في المنطقة.اتركوا شعبنا یرتاح.

نحن نرید السلام لا محبّةً بإسرائیل، بل نرید السلام تمسّكاً بمصلحة لبنان. نرید السلام لكي نرفع الاحتلال وتعود أولویتنا المواطن اللبناني وحقوقه وكرامته.

نرید السلام لكي نُعید إعمار الجنوب وغیر الجنوب، ولكي نبني اقتصادنا وننفق أموالنا على طرقاتنا وبنیتنا التحتیة من الشمال المحروم إلى آخر قریة في الجنوب، مروراً بجبل لبنان والبقاع وبالتأكید عاصمتنا بیروت.

نرید السلام لكي نوقف ھجرة أبنائنا، ولكي نخلق فرص عملٍ لشبابنا، ونُطبّب مرضانا من دون أن یكون السؤال الأول على باب المستشفى: "من سيدفع؟".

نرید السلام لكي یعود لبنان مدرسة الشرق وجامعته ومستشفاه ووجھته السیاحیة، ولكي یكون لنا دورٌ في اقتصاد المعرفة، ولكي نبني للبناني الذي نجح في كلّ بلاد العالم فرصاً حقیقیةً، لكي ینجح ھنا في بلده وعلى أرضه.

نرید سلاماً مع إسرائیل، ونرید أن نحلّ مشاكلنا مع محیطنا كله، من سوریا التي خلق سقوط نظام الأسد أفقاً جدیدةً معھا، إلى إیران التي نطالبھا بشيءٍ واحد: احترموا سیادة لبنان، تعاطوا مع دولته، وكفّوا عن تمویل المیلیشیات والحروب على حسابنا" .

وأكد أن "السلام قرار، وطریقه یبدأ بالمفاوضات المباشرة. ومن ھنا یأتي دعمنا للمفاوضات ولاتفاق الإطار الذي وقّعته الدولة اللبنانیة مع إسرائیل برعایة أميركیة نعتبرھا ضمانةً أساسیة. وللمزایدین الذین یقولون "بإمكاننا أن نأتي بأفضل من ذلك"، نقول لھم: لا توجد شروطٌ أفضل بالمزایدات؛ فمن يناقش على كلمةٍ من ھنا أو كلمةٍ من ھناك ھو من أضعف موقع لبنان یوم جرّنا إلى حربٍ خاسرة لكي یحمي نظام طھران. ومن یرید أن یُقوّي موقع لبنان في المفاوضات، فلیبدأ بتسلیم سلاحه ویردّ قرار الحرب والسلم إلى الدولة" .

واعتبر أن "أي مفاوضات لا یمكن أن تنجح إذا كانت الدولة اللبنانیة تُفاوض، وإیران تُقرّر الحرب والسلم عبر حزب ﷲ. ھكذا سنبقى بین احتلالٍ إسرائیلي ٍّ لجزءٍ من أرضنا وھیمنةٍ إیرانیةٍ على قرارنا. إنّ حصر السلاح بید الدولة شرطٌ أساسي لنجاح أيّ مفاوضات.

لقد أصبحت المعادلة واضحة: لكي نسترجع أرضنا، یجب أن نسترجع قرارنا".

وقال معوض: "فخامة الرئیس، دولة الرئیس، لأول مرّة منذ یوم اغتیال رینه معوض، یوجد على رأس الدولة رئیس جمھوریة ورئیس حكومة یدافعان معاً عن مصلحة لبنان، ومعھما أكثریة حكومیة بلا ثلث معطّل، واللبنانیون الذین یریدون الخلاص. ونحن معكما وداعمون لكما. ولھذا السبب بالذات، فإنّ توقّعاتنا أكبر، ومسؤولیتكما أكبر.

فخامة الرئیس، في خطاب الاستقلال سمّیتَ الاحتلال الإسرائیلي والتدخّل الإیراني بالاسم. ودولة الرئیس، حكومتك اتّخذت قرارات ٥ و٧ آب، وفي ٢ آذار حظرت النشاطات العسكریة والأمنیة لحزب ﷲ وألزمته تسلیم سلاحه. وھذه تطوّرات نوعیة ما كان ممكناً أن نراھا منذ بضع سنوات. ولكن في كثیرٍ من الأوقات ھناك انفصامٌ بین قراراتكما وبین ممارسات أجھزة الدولة، وھذا غیر مقبول أن یستمرّ

لقد أصبحت الھوّة بین القرار والتنفیذ مشكلةً قائمةً بحدّ ذاتھا. بكلّ صراحة، الفرصة التاریخیة التي بین أیدیكما الیوم لن تدوم، وربما لن تتكرّر. ولكي لا تضیع، المطلوب منكما أكثر. كلفة المواجھة قد تكون كبیرة، ولكنّ الأكید أنّھا أقلّ بكثیر من كلفة المواربة والتردّد، ولصبر الدولة والشعب حدود! ألیس كذلك یا شیخ نعیم.

ولمن یتّھمنا بالتھوّر ویختبئ وراء شعار السلم الأھلي لكي لا یفعل شیئاً، أسأل: ماذا جلبت لنا معادلة الاستقرار مقابل السكوت عن السلاح والتنازل عن السیادة؟ لقد كرّست الھیمنة، ولم تؤمّن استقراراً... بل جلبت علینا حروباً، ودمّرت لبنان وأفلسته. إنّ تلكّؤ الدولة ھو الذي یُھدّد السلم الأھلي ولیس العكس. السلم الأھلي یُصان عندما یعرف ابن بنت جبیل وابن صیدا وابن زغرتا وابن جونیة أنّ ھناك دولةً واحدةً تحمیھم، بقرارٍ واحد، وجیشٍ واحد، وسلاحٍ واحد، وقانونٍ واحد یُطبّق على الجمیع".

وتابع: "أمّا في النقاش المفتعل حول من مع الجیش ومن ضدّه، فدعوني أقولھا بوضوح: لا یوجد أيّ لبناني ضدّ الجیش اللبناني... إلّا من يواجه سلطة الجيش على الأرض والمتمسّك بسلاحه خارج القانون.

تحیّةً لجیشنا، لضبّاطه وعسكریّیه وشهدائه. ھؤلاء أبناؤنا، ولھم منّا كلّ الدعم لكي یقوموا بواجبھم الوطني.

ومن موقعنا الدستوري والسیاسي الشھابي، ومن حرصنا على الجیش وعلى سیادة الدولة ووحدة مؤسساتھا، من واجبنا في ھذا الظرف المفصلي أن نسأل قیادته أین أصبح تنفیذ قرارات الحكومة. وفي ھذا النقاش مرجعنا جمیعاً ھو الدستور، والدستور واضح: رئیس الجمھوریة ھو القائد الأعلى للقوات المسلحّة، وھذه القوات تخضع لسلطة .

قیادة الجیش تُقدّر المخاطر على الأرض، وتُحدّد كیف تُنفّذ المھمّة، وتطلب ما ینقصھا من عدید وعتاد. ھذا اختصاصھا ونحن إلى جانبھا. أمّا القرار السیاسي بتنفيذ مقرّرات الحكومة، فھذا حصراً من صلاحیة السلطة التنفیذیة. قائد الجیش لا یملك صلاحیة تعلیق قرار مجلس الوزراء. وأنتما، فخامة الرئیس ودولة الرئیس، مسؤولیتكما أن تطلبا من القیادة جواباً واضحاً عمّا نُفّذ من الخطة، وتُحدّدا مھلاً لما بقي، وتُحاسبا إذا كان هناك تقصیر. ھكذا یقول الدستور".

وقال: "لقد دقّت ساعة الحقیقة. عودوا إلى الطائف الأصلي، طائف رينه معوض. لقد أعطى الطائف مھلة ستة أشھر لحلّ المیلیشیات اللبنانیة وغیراللبنانیة وتسلیم سلاحھا للدولة. ستة أشھر! وقد مضت سبعة وثلاثون سنة. بعد كلّ ما جرى، وأمام المخاطر التي تُھدّد لبنان في وجوده وكیانه، لم يعد التردّد مقبولاً.

وللطائف شق إصلاحي أیضاً، وفي مقدّمته اللامركزیة الإداریة الموسّعة. نرید أن تبقى حصّة وازنة من الضریبة التي ندفعھا في منطقتنا، فتُصلح الطریق في قریتنا وتُوصل المیاه إلى بیوتنا. لم نعد نقبل أن تضیع أموالنا في صنادیق الھدر والفساد والمحاصصة، أو تذھب لتمویل حروب لا قرار لنا فیھ

حان وقت الحسم مع الدولة العمیقة. سرّعوا الإصلاح المالي والمصرفي لكي یسترجع المودع حقّه.

ثبّتوا حقّ اللبنانیین المنتشرین في أن یُساھموا في تقریر مصیر بلدھم، وینتخبوا نوّابھم الـ ١٢.

مكننوا الإدارة، فھذا وحده یُضعف نفوذ زعماء الدولة العمیقة.

دعوا الدولة تُنظّم القطاعات الاقتصادیة وتُراقبھا... لا أن تُدیرھا. لقد رأینا ما حدث عندما تولتّ إدارتھا: دفع اللبنانیون الملیارات ولم یحصلواعلى خدمات، ومن أموالھم تمّ تمویل الفساد والھیمنة.

واجھوا بقوّة الاقتصاد الأسود المحميّ بالسلاح، واحموا القطاع الخاص الشرعي.

وابدأوا بالمحاسبة؛ لم یعد مقبولاً أن یبقى لبنان بلداً یستشري فیه الفساد، وكلمّا حان وقت الحساب، یصبح الفاسدون أشباحاً".

وختم النائب معوض متوجها الى أھله ورفاقه قائلا: "أنتم الموجودون ھنا في ھذه الكنیسة، وأنتم الذین تسمعونني في بیوتكم، في آخر كلماته، وكأنّھا وصیّة، قال الرئیس رینه معوض: "التاریخ لا یُلغى بقرار... الثاني والعشرون من تشرین الثاني سیبقى یوم الاستقلال وسنحوله من ذكرى إلى عید" .

نعم، التاریخ لا یُلغى بقرار، والاستقلال لا یُقتل باغتیال. ومھما اغتالوا منّا، فإنّ نضالنا مستمرّ، وجذوره راسخة في ھذه الأرض، ودم شھدائنا شاهد عليه على مدى مئات السنین.

نرید أن نُنھي الاحتلال الإسرائیلي، ونسترجع كلّ شبرٍ من الـ ١٠٤٥٢ كیلومتراً مربعاً. وكذلك لن نسمح بأن یبقى لبنان ساحةً مستباحةً لمصالح الممانعة. لقد انتھت وصایة نظام الأسد، وسنُنھي ھیمنة الحرس الثوري الإیراني على سیادة قرارنا ومؤسساتنا.

ھذه الأرض أرضنا، وھذا الوطن وطننا. ومن وجع الیوم سنبني معاً لبنان الغد، لبنان الذي نرید أن نُورّثه لأبنائنا. لبنان السیّد على ارضه، بدولةٍ تحمینا وتحمي حدودنا، وشعبٍ یعیش بسلامٍ واستقرارٍ وبحبوحةٍ وازدھار. ھذا عھدنا لشھدائنا، وھذا وعدنا لأبنائنا: دولةٌ تحمي، وسلامٌ یبني".