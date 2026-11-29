أعلنت وجبل عن "تنفيذ أعمال صيانة في محطة الضخ الرئيسية في ، مما سيترتب عليه انقطاع موقت في التغذية بالمياه عن المناطق التي تتغذى من خزانات قرنة الحمراء، ، وبرمانا – مار ".

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وأشارت في بيان، إلى أنّ "تطبيق برنامج التقنين يبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 1 كانون الأول 2026، ويستمر لغاية صباح يوم الأربعاء 2 كانون الأول 2026، وذلك لحين استكمال الأشغال الفنية وإعادة تشغيل محطة الضخ بصورة طبيعية".





وتقدمت المؤسسة بـ"الاعتذار من المواطنين الكرام عن هذا الإجراء وما قد ينجم عنه من إزعاج"، داعيةً المشتركين إلى "ضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة ريثما تنتهي الأعمال".