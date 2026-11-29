مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 29 تشرين الثاني 2026

مقدمة "أل بي سي"

السباق على تألميف الحكومة دخل أيامه الحاسمة. أمام غادي آيزنكوت حتى الأحد المقبل لإنجاز مهمةٍ يتجاوز تأثيرها حدود إسرائيل، لتضع والمنطقة أمام إستحقاق حساس، ترتبط به إحتمالات الحرب أو التهدئة. بنيامين نتنياهو يحاول البقاء في المشهد الحكومي متذرعاً بالخطر الإيراني الوجودي. لكن لقاء الرجلين فشل في الإتفاق على حكومة وحدة. فهل يَمضي إيزنكوت في التشكيل مع الحريديم وبعض العرب، أم يطلب تمديد المهلة من رئيس الدولة.

لبنان يراقب هذا المسار لإنعكاساته على الجبهة الجنوبية، وفي صلبها مستقبل الترتيبات الأمنية بعد إنتهاء مهمة اليونيفيل، وسط تجاذبات دولية وإقليمية تتجاوز طبيعة القوة البديلة، إلى مستقبل اتفاق الإطار والقرار 1701.

في الميدان، كان لافتاً تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات المنتشرة في النبطية الفوقا، حيث نظّف الجيش حيين فيها، ما يتيح للسكان الراغبين بالعودة أو تفقدِ منازلهم، القيامَ بذلك. لكن إنتظار الخارج لا يعفي الداخل من إستحقاقاته. ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر يعود إلى طاولة الثلاثاء، لمتابعة البحث في إحالة القضية الى المجلس العدلي. أمر يكتسب أهمية إستثنائية تتجاوز البُعد القضائي، لتلامس مسؤولية الدولة في كشف الحقائق، وتبديدِ الهواجس، وفرض القانون، بينما لم تتضح بعد الوجهة النهائية التي ستسلكها القضية: إحالة الى المجلس العدلي، أم تريث؟ رئيس الحكومة نال ما يريده، ورئيس الجمهورية، يحاول بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب تفادي أي خطوة قد تؤثر سلباً على شهر الأعياد. أما ثنائي أمل - ، فقرر أن يكون موقفهما موحداً، قبل الجلسة وخلالها وبعدها.

ملف آخر تقدم الى واجهة الإهتمام: التوتر مع البحرين يسلك منحى قضائياً، مع طلب المدعي العام التمييزي، التقصي عن ملابسات مؤتمر "التضامن مع علماء البحرين" تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة، وفق معلومات الـLBCI. وبين كل هذه الملفات، للبنانيين الليلة موعد آخر… المنتخب الوطني لكرة السلة في مواجهته مع الصين، بحيث تتقدم الرياضة على السياسة.

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مقدمة "أو تي في"

من طهران إلى تل أبيب، وصولًا إلى بيروت، ثلاثة ملفات ترسم صورة منطقة معلّقة بين التسويات المتعثرة والانفجارات المؤجّلة.

في إيران، لا تزال التسوية بعيدة، فيما يستمر التوازن الدقيق بين الدبلوماسية والتهديدات العسكرية. طهران تتمسّك بشروطها قبل أي تقدّم في المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، وتتوعّد باستهداف أي موقع ينطلق منه هجوم على أراضيها، بينما تتحرّك قطر وباكستان وروسيا لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة.

وفي إسرائيل، انتهى اجتماع بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت من دون نتيجة أو اختراق في مسار تشكيل حكومة وحدة. الخلافات بقيت على حالها، من شكل الائتلاف إلى الشركاء والتناوب على رئاسة الحكومة، ولم يحدد حتى اللحظة موعد لاجتماع جديد.

أما في لبنان، فعنوان الأسبوع جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، لناحية ملف شاحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر. فإما أن تتعامل الحكومة مع الملف بشفافية، أو أن يتحول إلى بند إضافي يُرحّل من جلسة إلى أخرى، قبل أن تطويه التسويات السياسية ويبتلعه النسيان، تماما كما ابتلع غالبية الوعود التي بقيت بلا تنفيذ منذ عامين وحتى اليوم، ومنها عدم المساومة على دماء شهداء الجيش، فيما إطلاق أحمد الاسير عاد بقوة الى الواجهة في الساعات والايام الماضية.

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مقدمة "المنار"

في يوم تقسيم فلسطين، لا يزال اليومُ الموعودُ لأهلها عودةَ كاملِ ترابها من البحر إلى النهر. ورغم أنهارِ الدمِ التي سالت ولا تزال على طريق التحرير، فإن المُتَسلطين لم ينفذوا حتى قرارَهَم بتقسيمها الى دولتين، بل بقي الكيانُ الصهيونيُّ محتلاً لمُجْمَلِ الارضِ، وبقيت فلسطينُ أسيرةً بين أهلها وعدوِّها..

وفي ظِلِّ صمودِ الفلسطينيين بوجه أبشعِ محرقةٍ في التاريخ البشري، ينفّذها الاحتلالُ في غزة على مرأى من العالمِ السقيم، بدأت عناوينُ القسمةِ تضرب المجتمعَ الصهيونيَّ، وباتت تلوح في الأفق أزمةُ نظامٍ، مع احتدام التنازع على السلطة بين المتخاصمين الصهاينة. ففي تل أبيب، فشِلَ بنيامين نتنياهو في جرِّ غريمه غادي آيزنكوت إلى حكومةِ وحدةٍ على قياسه، وبات الشكلُ المتقدمُ هو حكومةُ أقليةٍ من آيزنكوت وحلفائه، بما يعنيه ذلك من مواجهتها لتحدياتٍ كثيرة. أما التحدي الأبرزُ، فهو أن تُبصر حكومةٌ كهذه النورَ قبل أن يتمكن بنيامين نتنياهو من جرِّ أميركا والمنطقةِ إلى حربٍ كارثيةٍ جديدةٍ...

فوسواسُ ترامب ـ أي نتنياهو ـ لم يفقد الأملَ بعدُ بجرِّ الاميركيين إلى مستنقعِ نارٍ جديدةٍ، فيما أكدت إيرانُ، عبر رئيسها وكبار قادتها العسكريين، أن الجمهوريةَ الإسلاميةَ تمضي في مسارِ المفاوضاتِ بمنطقٍ، لكنها لن تنحني أمام البلطجةِ والغطرسةِ الأميركيةِ، مع التحذيرِ من أن من يُشعل النارَ لن يكون آمناً من لظاها...

في لبنان، نيرانُ العدوِّ وغاراتُه ومتفجراتُه لا تزال تُنكِّل بالسيادةِ اللبنانيةِ، وتعبث بما تبقى من حياةٍ عمرانيةٍ في القرى الجنوبيةِ المحتلةِ، فيما المعنيون من أهل السلطة عالقون عند ضهر البيدر، وعلى ظهورهم أثقالٌ من الخيباتِ والفشلِ وتراكمِ الملفاتِ. هوايتُهم الاصطيادُ في المياهِ الداخليةِ المعكَّرةِ أميركياً وإسرائيلياً، ولو كان صيدهم أمنُ الوطنِ واستقرارُه. أما آذانُ هؤلاء فصمّاءُ عن استغاثةِ الصيادين الجنوبيين الممنوعين من ميدانِ رزقهم في المياهِ الإقليميةِ اللبنانيةِ بقرارٍ من الاحتلال، وأعينُ هؤلاء السُلطويين رمداءُ، لا ترى وقفات أهالي الجنوب في النبطيةِ الفوقا وحاريص والمنصوري، وهم يرفعون القبضاتِ بكلِّ عزمٍ وإرادةٍ، عاقدين العزمَ على العودةِ إلى قراهم التي تُباد أمام أعينهم، وعلى مسمعٍ ومرأى وموافقةٍ من السلطةِ ومفاوضاتها واتفاقِ الإطارِ الذي شرّع للعدوِّ القتلَ والدمارَ.

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مقدمة "أم تي في"

أخيراً قرّر مجلسُ الوزراء أن يتخلى عن تردّده، وأن يبحث في قضيّة المتفجرات المضبوطة في منطقة ضهر البيدر، وتلك التي ضُبطت أيضاً في منطقة القصر. في المبدأ إدراجُ متفجّرات حزبِ الله على جدول أعمال مجلس الوزراء أمرٌ مهمٌ وإيجابي، بل إنه أمرٌ مُلحٌّ ومطلوب، ولو أتى متأخراً. فمنذ الخامس من تشرين الأول الفائت واللبنانيّون ينتظرون من حكومتهم هذه الخَطوة. مع ذلك، خيرٌ أن يأتي القرارُ متأخراً من أن لا يأتي أبدًا. لكنَّ الأهم يبقى في ما سيحصل داخلَ مجلسِ الوزراء الثلاثاء. فهل تتسلّح الحكومةُ أخيرا بقواعد الإنتظام العام وبالمادة 355 من قانون أصول المحاكماتِ الجزائيّة وتقرّر إحالةَ قضيَّتَي متفجراتِ حزبِ الله على المجلس العدلي، أم تؤجل مرّةً أخرى وتسوّف، بحجج كثيرة نعلم تماماً أنها جاهزةٌ مُسبقاً عند بعضِ الوزراء الرماديّين، وعند بعضِ الجهات السياسيّة "المُمَودَرَة"؟ إنه السؤال الصعب المرتسم من اليوم إلى الثلاثاء. لكنّ الأكيدَ أنه أصبح من العار على الحكومة أن لا تتصدّى، بالقانون، لجريمتَين موصوفَتَين تهدّدان أمنَ الدولة وأمانَ اللبنانيّين. لذلك فإنّ حكومة نواف سلام مطالبةٌ اليوم بأن لا تتراجع إلى الوراء. فهي منذ تشكيلِها إتخذت قراراتٍ تاريخيةً مهمة، لكنّ المأخذ الدائم عليها أنها تقول ما لا تفعل، وأنها تقرّر ما لا تنفذ، حتى وصفَها البعضُ بأنها حكومةٌ من حبر وورق لا أكثر ولا أقل. فهل المشهد سيكون مغايراً في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء؟ وهل ستُقرّر أن تواجه، بالحق.. وحتى النهاية؟ وإذا كان من الطبيعي أن يعارض وزراءُ الثنائي الإحالةَ، ويؤيدَها وزراءُ القواتِ اللبنانيّة والكتائب، فإنّ مسؤوليّةً تاريخيّةً تقع على جميع الوزراء الآخرين. فإما أن يكونوا على مستوى المرحلةِ وتحديّاتِها، وإما أن يتخذوا موقفاً ملتبساً، مائعاً، يُثبت أنهم لا يستحقون أن يكونوا وزراءَ في الحكومة . باختصار، بعد جلسةِ الثلاثاء سنكون أمام نوعين من الوزراء: وزراءٌ نرفع الرأسَ بهم وبمواقفهم، ووزراءٌ نخجل بهم ونستحي.

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مقدمة nbn

غير عابئين بالإعتداءات الإسرائيلية ولا بالأحوال الجوية الماطرة يمم أبناء النبطية الفوقا وجوههم اليوم إلى بلدتهم الواقعة على فالق نار العدوان. ومثلُهم فعل أبناء حداثا عندما زحفوا من أماكن نزوحهم إلى تخوم البلدة الجاثم على أرضها إحتلال غاشم. في كِلا النبطية الفوقا وحداثا كما في كل قرى الجنوب ولا سيما تلك الواقعة في الجغرافيا المحتلة أو على ضفافها حنينٌ وشوقٌ إلى الأرض ... إلى التراب ... إلى الشجر ... بل حتى إلى ركام المنازل.... وبالمقدار نفسه رسائلُ تنضح بالتمسك بالأرض وإستعادتها من براثن المحتل .... أهل أرضٍ يسترخصون كل التضحيات في سبيل العودة إليها لا يستسلمون لعدو مهما ارتفع منسوب عدوانه قصفاً وإبادةً عمرانية يُخفي جريمتها التاريخية عبر إقدام جيشه على سرقة الأنقاض من القرى المحتلة.

من رحم هذا الواقع يتّضح أن اصل المشكلة يكمن في العدوان والإحتلال وانتهاك السيادة وهو أمر يجب ألا ينفصل عنه أي نقاش سياسي على ما يؤكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب خليل الذي رأى أن السيادة لا تُختزل بعنوان إنتقائي ولا تتجزأ تبعاً للمصالح والإعتبارات السياسية بل تعني حماية الأرض والحدود وضمان حق الناس في العودة إلى قراهم. ضمن حدود العمل الرسمي الداخلي جلستان لمجلس الوزراء مرتقبتان الأسبوع المقبل الأولى في قصر بعبدا الثلاثاء والثانية في السراي الخميس.

أبعد من بعبدا وبيروت إقليمٌ مضطرب حتى إشعار آخر. فما بين واشنطن وطهران مسارٌ دبلوماسي مترنح يفسح المجال أمام وقائع عسكرية لا تتجاوز حدود " اللاحرب واللاسلم". وما بين صنعاء والرياض ضربات متبادلة لا تتوقف بين الأشقاء من ضمنها إرتفاعٌ في منسوب حرب الموانئ وإعلانٌ عن إرسال قوات من الجيش الباكستاني إلى السعودية. أما العدو الإسرائيلي الذي يتربّص شراً بكل الدول العربية والإسلامية فإن من بين إنشغالاته الوضعَ الحكومي في الكيان. وعلى نيته عقد الغريمان بنيامين نتنياهو وغادي أيزنكوت اليوم إجتماعاً غداة إعلان الأول مقترحاً للتناوب على رئاسة حكومة وحدة وطنية بدءاً بخصمه وانتهى الإجتماع الذي استمر ساعتين إلى الفشل ما يعزز فرص تشكيل آيزنكوت حكومة أقلية علماً بأن أصواتاً كثيرة في المعارضة رأت في مبادرة نتنياهو مناورة ربما تكون شبيهة بتلك التي قدمها قبل ثمانية وعشرين عاماً وجاء يذكّره بها اليوم إيهود باراك قائلاً: يومَها رَدَدْتُ عليه من على منصة الكنيست: "يجب إسقاط نتنياهو لا إنقاذُه".

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مقدمة "الجديد"

الاسبوعُ الطالع يفتتحُ ايامَه بمجلسٍ عدلي سيحطُ على طاولة بعبدا الحكومية من بوابةِ البند العاشر لجدول الاعمال وتحت مسمّى متابعة البحث في قضية ضهر البيدر وحوله ستتفرّق المكوّنات وتنقسم ويُختتم الاسبوع بزائر بلجيكي من رتبةٍ ملكية سيجمعُ الرؤساء مع بعضهم بعدما تعذّر اللقاء حتى في مناسبة الاستقلال وما بين الموعدين بدأت عمليةُ الفرز والضمّ لقياسِ مواقف الكتل واستبيان الاسماء الوزارية ومدى تطابقها مع النتائج المفترضة للاحالةِ الى العدليّ او لتأجيل البتّ لمزيدٍ من البحث وفي معلومات الجديد ان الهدف من المادة العاشرة هو الاعلان ان الموضوع مفتوحٌ للنقاش باتجاه العدلي وليس مقفلاً على العسكرية فقط لكن موعدَ الثلاثاء لن يكون بالضرورة مسرحاً للتصويت وتقول مصادر سياسية ان ادراج البند العاشر سبق ونوقش في لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتم التوافق على وضعه وكيفية مقاربته علماً ان الصياغة واضحةٌ لجهة متابعة البحث وامكان اطلاع مجلس الوزراء على مجريات القضية اما بخصوص الاحالة فلكل وزير الحق بطرح الامر لكن ادارة مجلس الوزراء واضحةٌ بحسب الاليات الدستورية ولا يعني المطالبة بالتصويت ان تؤدي الى حصوله وبحسب المعلومات فإن القوات سيأتون بعد انقطاع ووزير العدل متحفّزٌ لمعاودة الطرح ومصادر حزب الله تعتبر الامر فيما لو حصل سيؤدي الى مزيدٍ من التشنج وتقول مصادر وزارية للجديد بأن البحث مفتوح حتى بعد ظهر الثلاثاء والمطلوب الالتزام باستكمال الاجراءات القانونية وتمرير المرحلة بأقل قدرٍ من التشنج وخارج حدود مجلس الوزراء وصوب الحدود الجنوبية كان لاهالي حدّاثا وقفة الاحد على بُعد مرمى حجر من بيوتهم المهدمة وارضهم المحتلة تظللوا بالعلم اللبناني ووقفوا بحمى جيشِ بلادهم في رسالةٍ عبّروا من خلالها عن تمسكهم بخيار الدولة ومطالبتها بالعمل قراهم المحتلة والى النبطية الفوقا لاقاهم قائد الجيش رودولف هيكل متفقداً المقيمين ومعايناً انتشار الوحدات العسكرية والتدابير الامنية لكن الوقفة الشعبية والزيارة الامنية لم يمنعا اسرائيل من مواصلة اعتداءاتها تفجيراً في كفرتبنيت وزوطر الشرقية وغاراتٍ على وادي السلوقي واطراف برعشيت واسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان تواجه داخلياً استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة فمناورة نتنياهو لتطويق خصومه بحكومة وحدة انتهت بتطويقه خارج السلطة حتى الآن ساعتان من المحادثات مع آيزنكوت كشفتا عمق الهوة بين الطرفين وخلف البيان المشترك الذي تحدث عن اجواء مهنية لحصر الخلافات اكدت القناة ١٢ اتساع الفجوات مع قرار وقف اللقاءات بين الطرفين هكذا تحوّلت مناورة نتنياهو الى مواجهةِ احتمال اخراجه من السلطة والسباق قائمٌ بين ان يلعب اوراقه الاخيرة لقلب المعادلة او ان ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومته والنتيجة رهنُ الايام القليلة المتبقية على مهلة التأليف واعلانِ صيغةِ التشكيل.