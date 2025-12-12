عبير موسي تواجه السجن وسط اتهامات لقمع المعارضة

قضت محكمة تونسية اليوم بسجن البارزة 12 عاماً، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية جزءاً من جهود لترسيخ الحكم الفردي للرئيس واستخدام لقمع المعارضين.



وقال محامي موسي، نافع ، لوكالة : "هذا الحكم ظالم، وهو ليس قراراً قضائياً بل قراراً بتعليمات سياسية.. إنه حكم سياسي".



يذكر أن موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، معتقلة منذ عام 2023 بعد توقيفها عند مدخل بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، فيما يرى منتقدون أن اعتقالها جزء من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين في .

