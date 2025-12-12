تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
عبير موسي تواجه السجن وسط اتهامات لقمع المعارضة
Lebanon 24
12-12-2025
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة تونسية اليوم بسجن
المعارضة
البارزة
عبير موسي
12 عاماً، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية جزءاً من جهود لترسيخ الحكم الفردي للرئيس
قيس سعيد
واستخدام
القضاء
لقمع المعارضين.
وقال محامي موسي، نافع
العريبي
، لوكالة
رويترز
: "هذا الحكم ظالم، وهو ليس قراراً قضائياً بل قراراً بتعليمات سياسية.. إنه حكم سياسي".
يذكر أن موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، معتقلة منذ عام 2023 بعد توقيفها عند مدخل
القصر الرئاسي
بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، فيما يرى منتقدون أن اعتقالها جزء من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين في
تونس
.
Advertisement
المصدر: (رويترز)
مواضيع ذات صلة
محكمة تونسية تقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما
Lebanon 24
محكمة تونسية تقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما
13/12/2025 05:18:44
13/12/2025 05:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
13/12/2025 05:18:44
13/12/2025 05:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميل بعد لقائه لودريان: المطلوب من الدولة اللبنانية أخذ المبادرة لقمع أي مجموعة مسلحة خارجة على القانون فللدفع نحو التنفيذ لحماية بلادنا من الضربات الإسرائيلية
Lebanon 24
سامي الجميل بعد لقائه لودريان: المطلوب من الدولة اللبنانية أخذ المبادرة لقمع أي مجموعة مسلحة خارجة على القانون فللدفع نحو التنفيذ لحماية بلادنا من الضربات الإسرائيلية
13/12/2025 05:18:44
13/12/2025 05:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"المعارضة الشيعية" تجمع صفوفها: سنواجه في الانتخابات
Lebanon 24
"المعارضة الشيعية" تجمع صفوفها: سنواجه في الانتخابات
13/12/2025 05:18:44
13/12/2025 05:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القصر الرئاسي
قيس سعيد
المعارضة
العريبي
الدستور
القضاء
رويترز
قد يعجبك أيضاً
ماذا كشفت لورا خباز عن حالتها بعد حادث السير؟
Lebanon 24
ماذا كشفت لورا خباز عن حالتها بعد حادث السير؟
17:08 | 2025-12-12
12/12/2025 05:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مونيتسي مستاء بعد استبعاده من تشكيلة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
Lebanon 24
مونيتسي مستاء بعد استبعاده من تشكيلة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
16:44 | 2025-12-12
12/12/2025 04:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Framework ترفع أسعار DDR5 بنسبة 50%
Lebanon 24
Framework ترفع أسعار DDR5 بنسبة 50%
16:37 | 2025-12-12
12/12/2025 04:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يجتاح الهند… واللقاء به يبدأ من 1100 دولار!
Lebanon 24
ميسي يجتاح الهند… واللقاء به يبدأ من 1100 دولار!
16:24 | 2025-12-12
12/12/2025 04:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سبب اعتذار الشامي عن حفلاته في أستراليا؟
Lebanon 24
ما هو سبب اعتذار الشامي عن حفلاته في أستراليا؟
16:11 | 2025-12-12
12/12/2025 04:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في متفرقات
23:00 | 2025-12-11
رغم خطر الانقراض... لحم الغزلان يجتاح موائد العراقيين
23:00 | 2025-12-11
تصوير لحظة تسلّل الخلايا السرطانية إلى الدماغ للمرة الأولى
16:37 | 2025-12-11
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
16:20 | 2025-12-11
لوحة بـ300 ألف دولار في صنعاء… والتناقض يفضح عمق الأزمة
15:57 | 2025-12-11
خسارة ثقافية كبرى… سرقة مئات المقتنيات من متحف بريطاني
15:21 | 2025-12-11
رسالة مؤثرة للأميرة ديانا إلى وسيطتها الروحية تُعرض في مزاد
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 05:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 05:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
13/12/2025 05:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24