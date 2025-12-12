تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

عبير موسي تواجه السجن وسط اتهامات لقمع المعارضة

Lebanon 24
12-12-2025 | 15:35
قضت محكمة تونسية اليوم  بسجن المعارضة البارزة عبير موسي 12 عاماً، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية جزءاً من جهود لترسيخ الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد واستخدام القضاء لقمع المعارضين.

وقال محامي موسي، نافع العريبي، لوكالة رويترز: "هذا الحكم ظالم، وهو ليس قراراً قضائياً بل قراراً بتعليمات سياسية.. إنه حكم سياسي".

يذكر أن موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، معتقلة منذ عام 2023 بعد توقيفها عند مدخل القصر الرئاسي بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، فيما يرى منتقدون أن اعتقالها جزء من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين في تونس.
المصدر: (رويترز)
