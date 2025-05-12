Advertisement

بلديات 2025

إعلان لائحة "نبض غزة" في البقاع الغربي

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1359383-638826680758091233.png
Doc-P-1359383-638826680758091233.png photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
 أعلنت لائحة "نبض غزة"، في البقاع الغربي، أسماء أعضائها وبرنامجها الانتخابي، في احتفال حضره النائبان حسن مراد وياسين ياسين وعدد من أئمة البلدة وفاعليات وأبنائها.
Advertisement
وتضم اللائحة: محمد خالد المجذوب رئيسا لثلاث سنوات، عمر محمد المجذوب رئيسا لثلاث سنوات، وعضوية: مصطفى هزيمة، إحسان أحمد المجذوب، وسيم مسلم منصور، علي سليمان عبد الهادي، خالد أحمد سليم أبو جخ، باسمة عدي الغزاوي، عماد محمد مراد، عمر خليل رجب، نجيب محمد المجذوب، بلال رضا الداهوك، عماد محمد خليل، ابراهيم يوسف الصميلي، وسيم نجيب القادري

أما اللائحة الاختيارية فتضم: نضال القادري، يوسف حسين الصميلي، وجهاد يوسف أبو جخ.

بعد كلمة للمربية يولا خليل، ألقى مصطفى خليل رجب كلمة أكد فيها "أهمية دور الشباب في العملين الإنمائي والاجتماعي"، داعيا إلى "أن تكون المعركة الانتخابية نموذجا راقيا يحتذى به". (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
إعلان لائحة "نبض منجز" للانتخابات البلدية في عكار
lebanon 24
12/05/2025 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "نبض عبرين" ومداورة لرئاسة البلدية بين عادل شاهين وآلان ضرغام
lebanon 24
12/05/2025 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحة "نبض لاعمار كفرشوبا" أعلنت برنامجها الانتخابي
lebanon 24
12/05/2025 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة "نبض جديد " كاملة في انتخابات بلدية دفون
lebanon 24
12/05/2025 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في بلديات 2025 Lebanon 24
10:41 | 2025-05-12
10:10 | 2025-05-12
09:41 | 2025-05-12
09:28 | 2025-05-12
06:00 | 2025-05-12
05:11 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24