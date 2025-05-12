إعلان لائحة "نبض غزة" في البقاع الغربي

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أعلنت لائحة "نبض غزة"، في ، أسماء أعضائها وبرنامجها الانتخابي، في احتفال حضره النائبان وياسين ياسين وعدد من أئمة البلدة وفاعليات وأبنائها.وتضم اللائحة: رئيسا لثلاث سنوات، عمر رئيسا لثلاث سنوات، وعضوية: مصطفى هزيمة، إحسان أحمد المجذوب، وسيم مسلم منصور، ، خالد أبو جخ، باسمة عدي الغزاوي، عماد ، عمر خليل رجب، محمد المجذوب، بلال رضا الداهوك، عماد ، يوسف الصميلي، وسيم نجيب .أما اللائحة الاختيارية فتضم: نضال القادري، يوسف حسين الصميلي، وجهاد يوسف أبو جخ.بعد كلمة للمربية يولا خليل، ألقى مصطفى خليل رجب كلمة أكد فيها "أهمية دور الشباب في العملين الإنمائي والاجتماعي"، داعيا إلى "أن تكون المعركة نموذجا راقيا يحتذى به". (الوكالة الوطنية للإعلام)