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بلديات 2025
إعلان لائحة "نبض غزة" في البقاع الغربي
Lebanon 24
12-05-2025
|
10:33
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أعلنت لائحة "نبض غزة"، في
البقاع الغربي
، أسماء أعضائها وبرنامجها الانتخابي، في احتفال حضره النائبان
حسن مراد
وياسين ياسين وعدد من أئمة البلدة وفاعليات وأبنائها.
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وتضم اللائحة:
محمد خالد
المجذوب
رئيسا لثلاث سنوات، عمر
محمد المجذوب
رئيسا لثلاث سنوات، وعضوية: مصطفى هزيمة، إحسان أحمد المجذوب، وسيم مسلم منصور،
علي سليمان
عبد الهادي
، خالد
أحمد سليم
أبو جخ، باسمة عدي الغزاوي، عماد
محمد مراد
، عمر خليل رجب،
نجيب
محمد المجذوب، بلال رضا الداهوك، عماد
محمد خليل
،
ابراهيم
يوسف الصميلي، وسيم نجيب
القادري
.
أما اللائحة الاختيارية فتضم: نضال القادري، يوسف حسين الصميلي، وجهاد يوسف أبو جخ.
بعد كلمة للمربية يولا خليل، ألقى مصطفى خليل رجب كلمة أكد فيها "أهمية دور الشباب في العملين الإنمائي والاجتماعي"، داعيا إلى "أن تكون المعركة
الانتخابية
نموذجا راقيا يحتذى به". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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