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بلديات 2025
انسحاب نبيل البواب دعمًا للائحة “التنمية والوفاء” في صور
Lebanon 24
15-05-2025
|
11:16
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أعلن المرشح عن المقعد البلدي في مدينة صور نبيل إبراهيم البواب في بيان، انسحابه من الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، حرصا منه على "وحدة المدينة ودعما للائحة التنمية والوفاء".
وأشار البيان الى أن اعلان انسحابه جاء "خلال زيارة قام بها برفقة السيد
غزوان
حلواني لرئيس اللجنة الإنتخابية في إقليم
جبل عامل
المهندس
علي إسماعيل
".
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وتمنى البواب للمجلس البلدي الجديد بقيادة
حسن دبوق
"التوفيق لما فيه الخير والفلاح لمدينتنا الحبيبة صور". (الوكالة الوطنية)
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