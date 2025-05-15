انسحاب نبيل البواب دعمًا للائحة “التنمية والوفاء” في صور

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أعلن المرشح عن المقعد البلدي في مدينة صور نبيل إبراهيم البواب في بيان، انسحابه من الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، حرصا منه على "وحدة المدينة ودعما للائحة التنمية والوفاء".وأشار البيان الى أن اعلان انسحابه جاء "خلال زيارة قام بها برفقة السيد حلواني لرئيس اللجنة الإنتخابية في إقليم المهندس ".وتمنى البواب للمجلس البلدي الجديد بقيادة "التوفيق لما فيه الخير والفلاح لمدينتنا الحبيبة صور". (الوكالة الوطنية)