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بلديات 2025

لائحة "أمل - برج رحال" أعلنت أسماء أعضائها وبرنامجها الانتخابي

Lebanon 24
15-05-2025 | 12:16
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أعلن رئيس لائحة "أمل - برج رحال" عصام فاخوري أسماء أعضاء لائحته غير المكتملة للانتخابات البلدية في بلدة برج رحال، في قضاء صور، وعرض برنامج عملها الإنمائي والاجتماعي.
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وتضم اللائحة 5 مرشحين: عصام فاخوري، غسان قاسم، جابر فضل قرياني، علي حيدر نصرالله، أحمد علي عطالله، و‘يمان علي طالب. (الوكالة الوطنية)
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