لائحة "أمل - برج رحال" أعلنت أسماء أعضائها وبرنامجها الانتخابي

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أعلن رئيس لائحة "أمل - " أسماء أعضاء لائحته غير المكتملة للانتخابات البلدية في بلدة برج رحال، في ، وعرض برنامج عملها الإنمائي والاجتماعي.وتضم اللائحة 5 مرشحين: عصام فاخوري، غسان ، جابر فضل قرياني، ، ، و‘يمان . (الوكالة الوطنية)