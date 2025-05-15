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بلديات 2025

47 بلدية في قضاء بعبدا أكملت انتخاب رؤساء بلدياتها ونوابهم في مكتب محافظ جبل لبنان

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:18
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أكملت 47 بلدية في قضاء بعبدا انتخاب رئيس بلديتها ونائبه في مكتب محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في سرايا بعبدا، ليبدأ بعدها التسلم والتسليم إيذاناً ببدء المرحلة الجديدة من العمل البلدي والتنموي.
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أما البلديتان المتبقيتان فستنتخبان رئيسي بلديتهما ونائبهما، الأسبوع المقبل، بعد عودة بعض الأعضاء من السفر.

وتوجه المحافظ المكاوي بكلمة الى المجالس البلدية المنتخبة دعاهم فيها إلى "إيلاء خدمة المواطن وجودتها الأولوية المطلقة والتخطيط للمستقبل، بما يحقق ازدهار بلداتهم وتنميتها". (الوكالة الوطنية)
 
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