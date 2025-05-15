47 بلدية في قضاء بعبدا أكملت انتخاب رؤساء بلدياتها ونوابهم في مكتب محافظ جبل لبنان

Advertisement

أكملت 47 بلدية في انتخاب رئيس بلديتها ونائبه في القاضي محمد المكاوي في سرايا ، ليبدأ بعدها التسلم والتسليم إيذاناً ببدء المرحلة الجديدة من والتنموي.أما البلديتان المتبقيتان فستنتخبان رئيسي بلديتهما ونائبهما، الأسبوع المقبل، بعد عودة بعض الأعضاء من السفر.وتوجه المحافظ المكاوي بكلمة الى المنتخبة دعاهم فيها إلى "إيلاء خدمة المواطن وجودتها الأولوية المطلقة والتخطيط للمستقبل، بما يحقق ازدهار بلداتهم وتنميتها". (الوكالة الوطنية)