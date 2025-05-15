"قرار طاريا": بلدتنا تحتاج إلى جهود كل أبنائها الخيّرين لتثبّت مكانتها

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رأت لائحة "قرار " في بيان، أن استحقاق والاختيارية، "يأتي هذه بعد تأجيل أكثر مرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرّ بها ، وبعد صمود عظيم في مواجهة العدوان الصهيونيّ الذي كان لبلدتنا نصيبها منه. وهذه الانتخابات هي مساحة للتنافس الراقي بين أبناء البلدة في سبيل إنمائها وتقديم أفضل مستوى خدميّ لأهلها".أضاف البيان أن "بلدتنا تحتاج إلى جهود كل أبنائها الخيّرين لتثبّت مكانتها وحضورها الممتدَّين عبر العقود الماضية.ولأن بلدتنا طاريا تستحق كل حق وخير وجمال، فقد ترشّحنا لعضوية لنضع كل جهودنا في سبيل تأمين الأولويّات التي تحتاجها من مياه ومصادر طاقة واهتمام بالمساحات الزراعيّة وتثبيت المواطنين في بلدتهم، مع ما يستتبعه ذلك من عمل دؤوب لإزالة آثار العدوان والقيام بكل ما ينبغي القيام به في سبيل إنماء البلدة، ذلك، لأن بلدتنا درّة التاج بأهلها الطيّبين المسكونين بروحيّة العز والعطاء. وبهذه الروحيّة ترشحنا، ونأمل أن نحوز على ثقة أهلنا لنؤدي واجب الخدمة العامة بما تستحقه بلدتنا ويليق بأهلها". (الوكالة الوطنية)