Advertisement

بلديات 2025

"قرار طاريا": بلدتنا تحتاج إلى جهود كل أبنائها الخيّرين لتثبّت مكانتها

Lebanon 24
15-05-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1360961-638829466007571085.png
Doc-P-1360961-638829466007571085.png photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
رأت لائحة "قرار طاريا" في بيان، أن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، "يأتي هذه الدورة بعد تأجيل أكثر مرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان، وبعد صمود عظيم في مواجهة العدوان الصهيونيّ الذي كان لبلدتنا نصيبها منه. وهذه الانتخابات هي مساحة للتنافس الراقي بين أبناء البلدة في سبيل إنمائها وتقديم أفضل مستوى خدميّ لأهلها".
Advertisement

أضاف البيان أن "بلدتنا تحتاج إلى جهود كل أبنائها الخيّرين لتثبّت مكانتها وحضورها الممتدَّين عبر العقود الماضية.
ولأن بلدتنا طاريا تستحق كل حق وخير وجمال، فقد ترشّحنا لعضوية المجلس البلدي لنضع كل جهودنا في سبيل تأمين الأولويّات التي تحتاجها من مياه ومصادر طاقة واهتمام بالمساحات الزراعيّة وتثبيت المواطنين في بلدتهم، مع ما يستتبعه ذلك من عمل دؤوب لإزالة آثار العدوان والقيام بكل  ما ينبغي القيام به في سبيل إنماء البلدة، ذلك، لأن بلدتنا درّة التاج بأهلها الطيّبين المسكونين بروحيّة العز والعطاء. وبهذه الروحيّة ترشحنا، ونأمل أن نحوز على ثقة أهلنا لنؤدي واجب الخدمة العامة بما تستحقه بلدتنا ويليق بأهلها". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية ثانية على السلسلة الغربية استهدفت منطقة بين بلدتي شمسطار وطاريا
lebanon 24
16/05/2025 02:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": سياسة ترامب الجمركية ستسمح للصين بتعزيز مكانتها في جنوب شرق آسيا
lebanon 24
16/05/2025 02:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: "الهجمات المتعمدة" تثبت عجز أوكرانيا التام عن التوصل إلى اتفاقيات
lebanon 24
16/05/2025 02:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان
lebanon 24
16/05/2025 02:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في بلديات 2025 Lebanon 24
16:52 | 2025-05-15
14:00 | 2025-05-15
13:18 | 2025-05-15
12:16 | 2025-05-15
11:16 | 2025-05-15
10:22 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24