لائحة سوا لصيدا أطلعت رئيسي غرفة صيدا وجمعية تجار المدينة على برنامجها الإنتخابي

Advertisement

التقت لائحة "سوا لصيدا" والصناعة والزراعة في والجنوب ، ورئيس وضواحيها في مقر الغرفة في صيدا. وأطلع الوفد الزائر كلا من صالح والشريف، على البرنامج الإنتخابي.وتقدم وفد اللائحة رئيسها المرشح إلى ، وضم المرشحين إلى عضوية : - عامر معطي - وائل قصب - حسام - يوسف طعمة - براء - رشا ستيتية - أنجي عطروني - حسن الزعتري - هادي حبلي ودانيا . (الوكالة الوطنية)