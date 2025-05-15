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بلديات 2025

لائحة سوا لصيدا أطلعت رئيسي غرفة صيدا وجمعية تجار المدينة على برنامجها الإنتخابي

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:52
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التقت لائحة "سوا لصيدا" رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف في مقر الغرفة في صيدا. وأطلع الوفد الزائر كلا من صالح والشريف، على البرنامج الإنتخابي. 
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وتقدم وفد اللائحة رئيسها المرشح إلى رئاسة البلدية مصطفى حجازي، وضم المرشحين إلى عضوية المجلس البلدي: أحمد شعيب - عامر معطي - وائل قصب - حسام أبو زينب - يوسف طعمة - براء الحريري - رشا ستيتية - أنجي عطروني - حسن الزعتري - هادي حبلي ودانيا بيضون. (الوكالة الوطنية)
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