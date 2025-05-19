الاعلان عن لائحة "بكرا احلى" في عين الدلب - الزهراني

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تم الاعلان عن لائحة "بكرا احلى" في بلدة ، في احتفال قدمه الاعلامي سامر الحاج الذي اعتبر ان "عنوان بكرا احلى ليس شعارا بل يليق بمستقبل البلدة"، وعرض برنامج اللائحة الذي "يرتكز على رؤية متكاملة وخطط عملية واهداف قابلة للتنفيذ : من الرشيدة، إلى التفاعل الحيوي مع الاغتراب، من خلق مشاريع مستدامة، إلى دعم الجمعيات، من حماية البيئة والزراعة، إلى تطوير البنية التحتية والخدمات،ومن تمكين المرأة والشباب، إلى احتضان المسنين وتكريم المتطوعين".ثم تم اعلان اسماء المرشحين وهم : حبيب سميا مرشّحًا لرئاسة ، روني فوزي نهرا , فيفيان حنا نهرا, بولس سميا, مازن سمير , طوني خليل ناصيف, مخايل مخايل, جان اسكندر الحاج, كميل , جان فكتور سباهية, , الياس.جرجي شلهوب، مرشّحًا لمقعد مختار, أنور جميل الحاج, , طانيوس شلهوب.يذكر ان عدد مقاعد المجلس البلدي في عين الدلب هي 12، اما عدد المرشحين بلغ 24 مرشحا، كما يتنافس مرشحان على مقعد اختياري. (الوكالة الوطنية للإعلام)