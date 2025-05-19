Advertisement

بلديات 2025

الاعلان عن لائحة "بكرا احلى" في عين الدلب - الزهراني

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1362716-638832570558132241.png
Doc-P-1362716-638832570558132241.png photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
تم الاعلان عن لائحة "بكرا احلى" في بلدة عين الدلب، في احتفال قدمه الاعلامي سامر الحاج  الذي اعتبر ان "عنوان بكرا احلى ليس شعارا بل التزام يليق بمستقبل البلدة"، وعرض برنامج اللائحة الذي "يرتكز على رؤية متكاملة وخطط عملية واهداف قابلة للتنفيذ : من الحوكمة الرشيدة، إلى التفاعل الحيوي مع الاغتراب، من خلق مشاريع مستدامة، إلى دعم الجمعيات، من حماية البيئة والزراعة، إلى تطوير البنية التحتية والخدمات،ومن تمكين المرأة والشباب، إلى احتضان المسنين وتكريم المتطوعين". 
Advertisement

ثم تم اعلان اسماء المرشحين وهم :أنطوان حنا حبيب سميا مرشّحًا لرئاسة المجلس البلدي، روني فوزي نهرا نائبا للرئيس, فيفيان حنا نهرا, جوزيف حبيب بولس سميا, مازن سمير ناصيف, طوني خليل ناصيف, جورج مخايل مخايل, جان اسكندر الحاج, بيار كميل جبور, جان فكتور سباهية, إيلي نقولا شلهوب, أنطوان سعيد الياس.

نبيل نقولا جرجي شلهوب، مرشّحًا لمقعد مختار, أنور جميل الحاج, الياس جرجس نقولا, طانيوس جرجس شلهوب. 

يذكر ان عدد مقاعد  المجلس البلدي في عين الدلب هي 12، اما عدد المرشحين بلغ  24 مرشحا، كما  يتنافس مرشحان  على مقعد اختياري.  (الوكالة  الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
لائحتا "نبض عين الدلب" و"حالات الغد" تنطلقان نحو الانتخابات البلدية
lebanon 24
19/05/2025 18:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "نحلة على العهد"
lebanon 24
19/05/2025 18:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلان لائحة "نبض الحجة" - الزهراني
lebanon 24
19/05/2025 18:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة "معاً لراشيا أحلى" المدعومة من الحزب التقدمي الإشتراكي بكامل أعضائها
lebanon 24
19/05/2025 18:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في بلديات 2025 Lebanon 24
10:52 | 2025-05-19
10:40 | 2025-05-19
10:30 | 2025-05-19
09:40 | 2025-05-19
08:29 | 2025-05-19
07:30 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24