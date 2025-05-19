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بلديات 2025

فوز لائحة "الوفاق" البلدية والأختيارية بكامل اعضائها

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:51
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فازت لائحة "الوفاق" البلدية والاختيارية بكامل اعضائها، والمدعومة من المنسق السابق لـ"تيار المستقبل" بسام شكر  واتحاد عائلات كفرزبد وعشائرها،  على لائحة "وعدنا عهدنا" التي يترأسها الرئيس السابق للبلدية عمر الخطيب ونجل الرئيس السابق  قاسم شكر.
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