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بلديات 2025
فوز لائحة "الوفاق" البلدية والأختيارية بكامل اعضائها
Lebanon 24
19-05-2025
|
06:51
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فازت لائحة "الوفاق" البلدية والاختيارية بكامل اعضائها، والمدعومة من المنسق السابق لـ"
تيار
المستقبل
" بسام شكر واتحاد عائلات كفرزبد وعشائرها، على لائحة "وعدنا عهدنا" التي يترأسها الرئيس السابق للبلدية
عمر الخطيب
ونجل الرئيس السابق
قاسم
شكر.
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