فوز لائحة "الوفاق" البلدية والأختيارية بكامل اعضائها

فازت لائحة "الوفاق" البلدية والاختيارية بكامل اعضائها، والمدعومة من المنسق السابق لـ" " بسام شكر واتحاد عائلات كفرزبد وعشائرها، على لائحة "وعدنا عهدنا" التي يترأسها الرئيس السابق للبلدية ونجل الرئيس السابق شكر.

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