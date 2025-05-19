لائحة "تغيير وعمل" احتفلت بفوزها بكامل أعضائها

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احتفلت لائحة "تغيير وعمل" بفوزها في والاختيارية في بلدة كفربنين - جرد شرق ، وهي برئاسة المهندس مصطفى (ثلاث سنوات) وخالد ابو (ثلاث سنوات) وعضوية: محمد ، خالدية حيدر، عدنان حيدر، رمزي سعادة، باسل السيد، محمد السيد، محمد دنكور، محمد وليد يوسف، سامر مريم وخالد قدور، والمخاتير: عثمان مصطفى السيد، سعادة وغسان محمود سعادة، والعضوين الاختياريين: احمد سعادة ومصطفى حيدر.حضر الحفل الذي أقيم في منزل رئيس اللائحة، الرؤساء المنتخبون في بلديات: قرصيتا توفيق يرافقه الرئيس السابق محمد ، بيت الفقس الرئيسان حسين عواضة وسعد يحيى، السفيرة الرئيسان احمد لاغا واحمد اليخني وبيت حاويك وليد ناصر، ومخاتير بلدات جرد الضنية.كما حضر منسق " " في الضنية الدكتور هيثم ، وفد من آل سيف العويض وعرب العجارفة ووجهاء وعائلات كفربنين والجوار.وبعد الغداء، تحدث مروان سعادة، فدعا الى "تكاتف الجهود بين أبناء البلدة الواحدة وبلدات الجوار، للنهوض بكفربنين وبلدات جرد الضنية".بدوره، أكد رئيس اللائحة الفائزة "العمل على تنفيذ برنامج عمل اللائحة الانمائي بتكاتف كافة أبناء البلدة في إطار خطة النهوض الإستراتيجية"، داعيا "رؤساء البلديات المنتخبين في ظل عهد جديد برئاسة فخامة وحكومة الرئيس ، الى فرض التغيير والعمل على ابراز وجه الضنية وجردها على مختلف الصعد".، شدد رئيس بلدية بيت الفقس حسين عواضة، الفائز مع الأعضاء بالتزكية، باسم الحضور، على "ضرورة تكاتف الرؤساء المنتخبين في بلدات الجوار، كل في اختصاصه، لوضع خطة يستفيد منها جميع ابناء جرد الضنية، خطة تعكس الصورة الحقيقية والريادية للضنية". (الوكالة الوطنية للإعلام)