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بلديات 2025

لائحة "تغيير وعمل" احتفلت بفوزها بكامل أعضائها

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:40
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احتفلت لائحة "تغيير وعمل" بفوزها في الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة كفربنين - جرد شرق الضنية، وهي برئاسة المهندس مصطفى سعادة (ثلاث سنوات) وخالد ابو قاسم (ثلاث سنوات) وعضوية: محمد حيدر، خالدية حيدر، عدنان حيدر، رمزي سعادة، باسل السيد، محمد عبد المنعم السيد، محمد دنكور، محمد وليد يوسف، سامر مريم وخالد قدور، والمخاتير: عثمان مصطفى السيد، محمد عبد العزيز سعادة وغسان محمود سعادة، والعضوين الاختياريين: احمد سعادة ومصطفى حيدر.
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حضر الحفل الذي أقيم في منزل رئيس اللائحة، الرؤساء المنتخبون في بلديات: قرصيتا توفيق زين الدين يرافقه الرئيس السابق محمد علوش، بيت الفقس الرئيسان حسين عواضة وسعد يحيى، السفيرة الرئيسان احمد لاغا واحمد اليخني وبيت حاويك وليد ناصر، ومخاتير بلدات جرد الضنية.

كما حضر منسق "تيار المستقبل" في الضنية الدكتور هيثم الصمد، وفد من آل سيف العويض وعرب العجارفة ووجهاء وعائلات كفربنين والجوار.

وبعد الغداء، تحدث الشيخ محمد مروان سعادة، فدعا الى "تكاتف الجهود بين أبناء البلدة الواحدة وبلدات الجوار، للنهوض بكفربنين وبلدات جرد الضنية".

بدوره، أكد رئيس اللائحة الفائزة "العمل على تنفيذ برنامج عمل اللائحة الانمائي بتكاتف كافة أبناء البلدة في إطار خطة النهوض الإستراتيجية"، داعيا "رؤساء البلديات المنتخبين في ظل عهد جديد برئاسة فخامة العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، الى فرض التغيير والعمل على ابراز وجه الضنية وجردها على مختلف الصعد".

من جهته، شدد رئيس بلدية بيت الفقس حسين عواضة، الفائز مع الأعضاء بالتزكية، باسم الحضور، على "ضرورة تكاتف الرؤساء المنتخبين في بلدات الجوار، كل في اختصاصه، لوضع خطة يستفيد منها جميع ابناء جرد الضنية، خطة تعكس الصورة الحقيقية والريادية للضنية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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