يونس تسلمت من خضر وقطايا نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك

تسلمت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في والبلديات من كل من محافظ وقائمقام بالتكليف ، نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في كما وردت من لجان القيد ، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني. (الوكالة الوطنية)

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