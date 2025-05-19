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بلديات 2025
يونس تسلمت من خضر وقطايا نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك
Lebanon 24
19-05-2025
|
14:30
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تسلمت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في
وزارة الداخلية
والبلديات
فاتن يونس
من كل من محافظ
بعلبك الهرمل بشير خضر
وقائمقام
الهرمل
بالتكليف
طلال قطايا
، نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في
محافظة بعلبك الهرمل
كما وردت من لجان القيد
العليا
، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني. (الوكالة الوطنية)
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