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بلديات 2025
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم
Lebanon 24
20-05-2025
|
07:42
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عقد لليوم الثاني في مكتب قائمقام
الكورة
كاترين
كفوري
أنجول في سرايا اميون انتخاب رئيس ونائب رئيس، بحضور اعضاء
المجلس البلدي
المنتخبين.
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وعن بلدية بكفتين، انتخب
جورج
جوزيف
شوبح رئيسا ويعقوب
جرجس
منصور
نائبا للرئيس
.
وعن بلدية دار شمزين، انتخب الياس شفيق
النجار
رئيسا ورولا مخايل جحى نائبا للرئيس.
وعن بلدية رشدبين، انتخب
مايكل
الياس
الخوري
رئيسا وباتريك
بيار
الخوري نائبا للرئيس.
وعن بلدية كفرصارون، انتخب ميشال موريس الحلو رئيسا وميشال إسكندر قزما نائبا للرئيس.
وعن بلدية
كوسبا
، انتخب نسيم الياس سابا رئيسا والدكتور ميشال حنا الخوري نائبا للرئيس.
وألقت القائمقام بعد الانتخابات كلمة امام المجلس البلدي الجديد تمنت له فيها" التوفيق" .
وفي سياق آخر، تواصلت عملية الانتخابات على موقع رئيس للبلدية ونائبه في سرايا
حلبا
الحكومي، في مكتبي محافظ
عكار
المحامي عماد اللبكي وأمينة سر المحافطة رولا البايع.
وقد انتخب كل من:
-حسام احمد جود رئيسا لبلدية فنيدق واحمد علي
الكك
نائبا للرئيس.
- حمد حنظل حسين رئيسا لبلدية مشمش وبلال الحولي نائبا للرئيس.
- جوزيف
مقدسي
رئيسا لبلدية رماح وعصام
ابراهيم
نائبا للرئيس.
- ايمن عبدالله رئيسا لبلدية جديدة الجومة وروني موسى نائبا للرئيس.
- ابراهيم الضاهر رئيسا لبلدية اكروم ووليد
الخطيب
نائبا للرئيس .
- عبد
الكريم
الاكومي رئيسا لبلدية الحويش وحسين خالد السيد نائبا للرئيس.
- الياس سليمان سليمان رئيسا لبلدية الحميرة وحنا جميل حنا نائبا للرئيس.
- ربيع البازي رئيسا لبلدية كفر حرة ونجيب نادر نائبا للرئيس.
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