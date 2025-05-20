انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم

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وعن بلدية بكفتين، انتخب شوبح رئيسا ويعقوب منصور .



وعن بلدية دار شمزين، انتخب الياس شفيق رئيسا ورولا مخايل جحى نائبا للرئيس.



وعن بلدية رشدبين، انتخب الياس رئيسا وباتريك الخوري نائبا للرئيس.



وعن بلدية كفرصارون، انتخب ميشال موريس الحلو رئيسا وميشال إسكندر قزما نائبا للرئيس.



وعن بلدية ، انتخب نسيم الياس سابا رئيسا والدكتور ميشال حنا الخوري نائبا للرئيس.



وألقت القائمقام بعد الانتخابات كلمة امام المجلس البلدي الجديد تمنت له فيها" التوفيق" . عقد لليوم الثاني في مكتب قائمقام كاترين أنجول في سرايا اميون انتخاب رئيس ونائب رئيس، بحضور اعضاء المنتخبين.وعن بلدية بكفتين، انتخب شوبح رئيسا ويعقوب منصور .وعن بلدية دار شمزين، انتخب الياس شفيق رئيسا ورولا مخايل جحى نائبا للرئيس.وعن بلدية رشدبين، انتخب الياس رئيسا وباتريك الخوري نائبا للرئيس.وعن بلدية كفرصارون، انتخب ميشال موريس الحلو رئيسا وميشال إسكندر قزما نائبا للرئيس.وعن بلدية ، انتخب نسيم الياس سابا رئيسا والدكتور ميشال حنا الخوري نائبا للرئيس.وألقت القائمقام بعد الانتخابات كلمة امام المجلس البلدي الجديد تمنت له فيها" التوفيق" .

وفي سياق آخر، تواصلت عملية الانتخابات على موقع رئيس للبلدية ونائبه في سرايا الحكومي، في مكتبي محافظ المحامي عماد اللبكي وأمينة سر المحافطة رولا البايع.



وقد انتخب كل من:



-حسام احمد جود رئيسا لبلدية فنيدق واحمد علي نائبا للرئيس.

- حمد حنظل حسين رئيسا لبلدية مشمش وبلال الحولي نائبا للرئيس.

- جوزيف رئيسا لبلدية رماح وعصام نائبا للرئيس.

- ايمن عبدالله رئيسا لبلدية جديدة الجومة وروني موسى نائبا للرئيس.



- ابراهيم الضاهر رئيسا لبلدية اكروم ووليد نائبا للرئيس .

- عبد الاكومي رئيسا لبلدية الحويش وحسين خالد السيد نائبا للرئيس.

- الياس سليمان سليمان رئيسا لبلدية الحميرة وحنا جميل حنا نائبا للرئيس.

- ربيع البازي رئيسا لبلدية كفر حرة ونجيب نادر نائبا للرئيس.