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بلديات 2025
اعلان لائحة "التنمية والوفاء" المكتملة في كفرملكي
Lebanon 24
22-05-2025
|
11:41
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اعلنت في بلدة
كفرملكي
لائحة "التنمية والوفاء" مكتملة للمجلس البلدي وعدد مرشحيها 15، و4 مرشحين للمقاعد الاختيارية. (الوكالة الوطنية)
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