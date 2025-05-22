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بلديات 2025

اعلان لائحة "التنمية والوفاء" المكتملة في كفرملكي

Lebanon 24
22-05-2025 | 11:41
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اعلنت في بلدة كفرملكي لائحة "التنمية والوفاء" مكتملة للمجلس البلدي وعدد مرشحيها 15، و4 مرشحين للمقاعد الاختيارية. (الوكالة الوطنية)
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