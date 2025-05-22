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بلديات 2025

تواصل انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في محافظة عكار

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:27
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تواصل، اليوم، انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في محافظة عكار في مكتبي المحافظ المحامي عماد اللبكي وامينة السر المحافظة رولا البايع.
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وقد انتخب اليوم محمد احمد مرعب رئيسا لبلدية البيرة، وعماد عباس نائبا للرئيس لولاية ثلاث سنوات والولاية الثانية تسري وفق الاتفاق بين العائلات.

ميشال عبدو عبدو رئيسا لبلدية القبيات وميرنا مطانيوس هلال نائبا للرئيس.

طلال مصطفى علي رئيسا لبلدية وادي خالد وعمار جاسم الدكوم نائبا للرئيس. 

حسن الوراق رئيسا لبلدية شربيلا وسليمان احمد علي نائبا للرئيس.

كارول منى فارس رئيسة لبلدية بينو ورندا حلمي عطية نائبا للرئيس.

علي عبد الحليم حمزة رئيسا لبلدية قبعيت واحمد محمد محمد نائبا للرئيس.

فادي عادل شبيب رئيسا لبلدية العوينات وروني نوفل الكاشي نائبا للرئيس.

خالد محمد الخلف رئيسا لبلدية الفرض ودحام رشيد الشامي نائبا للرئيس.

عبود دباح سليمان رئيسا لبلدية كروم عرب ومازن طلال حرفوش نائبا للرئيس.

مصطفى محمد الجعم رئيسا لبلدية جديدة القيطع وعبد الرزاق احمد طالب نائبا للرئيس.

محمد يوسف اسعد رئيسا لبلدية الغزيلة وعبد الله مصطفى عثمان نائبا للرئيس. 

محمد عبد الله المصومعي رئيسا لبلدية العبودية واحمد يوسف حمدان نائبا للرئيس.

بسام  محمد المراد رئيسا لبلدية العيون وعبد الكريم خالد العلي نائبا للرئيس.

مهند احمد الحاجي رئيسا لبلدية  العماير -رجم عيس وبسام احمد خليل نائبا للرئيس.

عامر علي محمد رئيسا لبلدية العوادة وعماد احمد سرحان نائبا للرئيس.

خضر ظهير احمد رئيسا لبلدية سنديانة ريدان وصبحي محمود حسن نائبا للرئيس. 

قمر جميل السحمراني رئيسا لبلدية الدورة وعدنان حسن ضاهر نائبا للرئيس. (الوكالة الوطنية)
 
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