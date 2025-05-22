تواصل انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في محافظة عكار

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تواصل، اليوم، انتخاب رؤساء البلديات ونوابهم في في مكتبي المحافظ المحامي عماد اللبكي وامينة السر المحافظة رولا البايع.وقد انتخب اليوم محمد احمد مرعب رئيسا لبلدية البيرة، وعماد عباس لولاية ثلاث سنوات والولاية الثانية تسري وفق الاتفاق بين العائلات.ميشال عبدو عبدو رئيسا لبلدية القبيات وميرنا مطانيوس نائبا للرئيس.طلال مصطفى علي رئيسا لبلدية وعمار جاسم الدكوم نائبا للرئيس.حسن الوراق رئيسا لبلدية شربيلا وسليمان نائبا للرئيس.كارول منى فارس رئيسة لبلدية بينو ورندا حلمي نائبا للرئيس.الحليم حمزة رئيسا لبلدية قبعيت واحمد محمد محمد نائبا للرئيس.فادي عادل شبيب رئيسا لبلدية العوينات وروني نوفل الكاشي نائبا للرئيس.خالد محمد الخلف رئيسا لبلدية الفرض ودحام رشيد نائبا للرئيس.عبود دباح سليمان رئيسا لبلدية كروم عرب ومازن طلال حرفوش نائبا للرئيس.مصطفى محمد الجعم رئيسا لبلدية جديدة القيطع وعبد الرزاق احمد طالب نائبا للرئيس.محمد يوسف اسعد رئيسا لبلدية الغزيلة وعبد الله مصطفى عثمان نائبا للرئيس.محمد المصومعي رئيسا لبلدية العبودية واحمد يوسف نائبا للرئيس.بسام محمد المراد رئيسا لبلدية العيون وعبد خالد نائبا للرئيس.مهند احمد الحاجي رئيسا لبلدية العماير -رجم عيس وبسام احمد خليل نائبا للرئيس.محمد رئيسا لبلدية العوادة وعماد احمد نائبا للرئيس.خضر ظهير احمد رئيسا لبلدية سنديانة ريدان وصبحي محمود حسن نائبا للرئيس.قمر جميل السحمراني رئيسا لبلدية وعدنان حسن نائبا للرئيس. (الوكالة الوطنية)