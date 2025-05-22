انتخاب رؤساء بلديات بقرقاشا وبقاعكفرا وحدث الجبة وبزعون ونوابهم في مكتب قائمقام بشري

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عقدت قائمقام بشري ربى الشفشق، مكتبها، جلسات لانتخاب رئيس ونائبه لبلديات بقرقاشا، بقاعكفرا، حدث الجبة وبزعون، وعقدت الجلسة الأولى لمجلس بلدية بقرقاشا، حيث فاز بالتزكية رشيد مارون مارون رئيسا وجوزيف منصور البطي نائبا له.وتحدث مارون فشكر للقائمقام الشفشق "توجيهاتها ولحزب والنائبة والنائب السابق إسحق دعمهم لأبناء بقرقاشا الذين أولوهم ثقتهم"، آملا "أن يتمكن من تحقيق المشاريع التي تحتاج إليها البلدة".أما الجلسة الثانية فكانت لمجلس بلدية بقاعكفرا، وفاز فيها بالتزكية الرئيس السابق حنا مخلوف برئاسة البلدية وروي شربل نكد نائبا له.وبعد الجلسة شكر مخلوف لـ" والنائبة ثقتهما وللقائمقام الشفشق اهتمامها الدائم بشؤون البلديات ولابناء بقاعكفرا تجديدهم الثقة به وبأعضاء المجلس"، مؤكدا "استكمال مسيرة العمل في مع انتهاء انتخاب رئاسة الاتحاد الأسبوع المقبل ليبقى نموذجا للجمهورية القوية".والجلسة الثالثة عقدت لمجلس بلدية حدث الجبة، التي فاز فيها بالتزكية سيمون برئاسة البلدية وشربل الشدراوي نائبا له.وتحدث عبد فشكر لـ" دعمه"، متمنيا "أن يتمكن والمجلس البلدي الجديد من استعادة دور حدث الجبة الرائد على المستويين السياحي والإنمائي".وأشار إلى أنه واكب "المجلس السابق خلال الانهيار الكبير الذي حصل في "، لافتا إلى أنه "ينطلق من خبرة وممارسة بلدية سابقة ومن وجع الانهيار".وشكر لـ"أبناء بلدته الذين جددوا ثقتهم به"، واعدا بأن "حدث الجبة ستستعيد أيام العز".وفي الجلسة الرابعة، التي خصصت لبلدية بزعون، فاز بالتزكية رئيسها السابق رامي يوسف بو فراعة برئاسة المجلس وكلوفيس فريد بنيابة الرئاسة.وشكر بو فراعة لـ"أبناء بزعون وفاءهم ومنحه ثقتهم". (الوكالة الوطنية)