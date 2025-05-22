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بلديات 2025
حلّ مجلس بلدية بطرام بعد استقالة 6 من اعضائه
Lebanon 24
22-05-2025
|
13:45
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تقدّم ستة من
أعضاء المجلس البلدي
المنتخبين في بلدية بطرام، باستقالاتهم الرسمية، مما أدى إلى فقدان النصاب القانوني للمجلس. (الوكالة الوطنية)
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