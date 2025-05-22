فوز 4 لوائح جنوبية بالتزكية في جناتا والمجادل وسلعا وبرج رحال

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سجل اليوم، فوز لائحتي "التنمية والوفاء" في بلدتي جناتا والمجادل - بالتزكية.كما وأُعلن فوز لائحة "التنمية والوفاء" في والاختيارية في سلعا بالتزكية.وكذلك أُعلن في بلدة ، فوز لائحة "التنمية والوفاء" في الانتخابات البلدية بالتزكية، "بعد توافق البلدة على خيار الوحدة والوفاق". (الوكالة الوطنية)