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بلديات 2025

فوز 4 لوائح جنوبية بالتزكية في جناتا والمجادل وسلعا وبرج رحال

Lebanon 24
22-05-2025 | 16:06
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سجل اليوم، فوز لائحتي "التنمية والوفاء" في بلدتي جناتا والمجادل - قضاء صور بالتزكية.
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كما وأُعلن فوز لائحة "التنمية والوفاء" في الانتخابات البلدية والاختيارية في سلعا بالتزكية.

وكذلك أُعلن في بلدة برج رحال، فوز لائحة "التنمية والوفاء" في الانتخابات البلدية بالتزكية، "بعد توافق البلدة على خيار الوحدة والوفاق". (الوكالة الوطنية)
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