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بلديات 2025

قائمقامية جزين أنهت تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:42
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انهت قائمقامية جزين تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية ، وتعتبر 23 قرية في منطقة جزين قد فازت بالتزكية من مخاتير وبلديات . وما زال العمل جاريا لاعلان فوز بلديات  اخرى بالتزكية. (الوكالة الوطنية)
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