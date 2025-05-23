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بلديات 2025
قائمقامية جزين أنهت تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية
Lebanon 24
23-05-2025
|
05:42
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انهت قائمقامية
جزين
تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية ، وتعتبر 23 قرية في
منطقة جزين
قد فازت بالتزكية من مخاتير وبلديات . وما زال العمل جاريا لاعلان فوز بلديات اخرى بالتزكية. (الوكالة الوطنية)
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