قائمقامية جزين أنهت تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية

انهت قائمقامية تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية ، وتعتبر 23 قرية في قد فازت بالتزكية من مخاتير وبلديات . وما زال العمل جاريا لاعلان فوز بلديات اخرى بالتزكية. (الوكالة الوطنية)

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