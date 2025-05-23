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بلديات 2025

إعلان لائحة "شباب دير انطار"

Lebanon 24
23-05-2025 | 05:44
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أعلنت في بلدة دير أنطار - قضاء بنت جبيل،  لائحة "شباب دير انطار " للإنتخابات البلدية والإختيارية برئاسة رئيس البلدية قاسم محمد حجيج المؤلفة من 15 عضوا بلديا و3مخاتير.
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واشار حجيج الى ان "اللائحة تضم نخبة من الشباب المثقف من الجيل الجديد المتعلم من عائلات البلدة، وهم دم جديد من أجل تطوير وإنماء البلدة للأفضل، وخصوصا بضمّ العنصر النسائي الذي أردناه لما له دور فعّال للمجتمع".

وقال:"نحن ولائحتنا الشابة ستستمر بالعمل الإنمائي بالتعاون مع الجميع لمصلحة البلدة، وذلك بتوجيه الرئيس نبيه بري الذي دائماً كنا على اطلاع معه من أجل المصلحة العامة وإنماء بلدتنا، ونحن ليس ضد احد. أنا كلي ثقة بشباب وصبايا هذا الجيل الصاعد والمتعلم الذي نراهن عليه لخوض الإنتخابات البلدية والإختيارية".

وتابع:"حاولنا مراراً وتكراراً بعقد لقاءات واجتماعات مع بعض عائلات البلدة للتوصل إلى لائحة بالتزكية، إلا أن قُبلنا بالرفض من قبل البعض، عندها اضطرينا الى تشكيل لائحة نواة جلّهم من الشباب والصبايا من عائلات البلدة المتعلّم الذي نعوّل عليهم في المستقبل لأجل مصلحة عائلات البلدة وإنماءها".

وختمً:"نمد يدنا للجميع من اجل إعلاء شأن  البلدة إنمائيا يحتذى بها على الصعيد البلدي والانمائي ". (الوكالة الوطنية)
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