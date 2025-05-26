بديع استقبل مصطفى حجازي وهنأه بفوزه في إنتخابات بلدية صيدا

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استقبل رئيس بلدية السابق الدكتور في مكتبه في البلدي، رئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس الفائز في إنتخابات البلدية، في حضور السابق .وكانت مناسبة، هنأ فيها الدكتور بديع المهندس بفوزه، متمنيا له وللمجلس البلدي الجديد "كل التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه مصلحة مدينة صيدا وأهلها والمقيمين". (الوكالة الوطنية للإعلام)