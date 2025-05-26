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بلديات 2025

بديع استقبل مصطفى حجازي وهنأه بفوزه في إنتخابات بلدية صيدا

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:41
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استقبل رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور  حازم خضر بديع في مكتبه في القصر البلدي، رئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس مصطفى حجازي الفائز في إنتخابات البلدية، في حضور عضو المجلس البلدي السابق وفاء شعيب.
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وكانت مناسبة، هنأ فيها الدكتور بديع المهندس حجازي بفوزه، متمنيا له وللمجلس البلدي الجديد "كل التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه مصلحة مدينة صيدا وأهلها والمقيمين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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