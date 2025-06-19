24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
بلديات 2025
إعلام إيراني: مسيّرة إسرائيلية تقتل عدداً من قوات الحرس الثوري في بستان أباد في أذربيجان الشرقية
Lebanon 24
19-06-2025
|
19:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدي سلاح المسيرات والدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدي سلاح المسيرات والدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني
20/06/2025 03:12:40
20/06/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلام الرسمي الإيراني يؤكد مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالغارات الإسرائيلية على طهران
Lebanon 24
الإعلام الرسمي الإيراني يؤكد مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالغارات الإسرائيلية على طهران
20/06/2025 03:12:40
20/06/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون إيتان في سماء المنطقة الغربية من البلاد
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون إيتان في سماء المنطقة الغربية من البلاد
20/06/2025 03:12:40
20/06/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: الحرس الثوري يخطط اليوم لاستهداف منشآت طاقة ومصافي تكرير إسرائيلية
Lebanon 24
إعلام إيراني: الحرس الثوري يخطط اليوم لاستهداف منشآت طاقة ومصافي تكرير إسرائيلية
20/06/2025 03:12:40
20/06/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة في منطقتي الشلالة والمحافر بين بلدتي بليدا وعيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة في منطقتي الشلالة والمحافر بين بلدتي بليدا وعيترون
15:08 | 2025-06-19
19/06/2025 03:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
Lebanon 24
انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
11:00 | 2025-06-11
11/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك
Lebanon 24
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك
08:11 | 2025-06-10
10/06/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
Lebanon 24
انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
09:41 | 2025-06-05
05/06/2025 09:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في قضاء مرجعيون
Lebanon 24
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في قضاء مرجعيون
09:55 | 2025-06-04
04/06/2025 09:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عانقها وقبلها بحرارة.. فيديو يُثير الجدل بين ماغي بو غصن وجورج خباز شاهدوه
Lebanon 24
عانقها وقبلها بحرارة.. فيديو يُثير الجدل بين ماغي بو غصن وجورج خباز شاهدوه
03:52 | 2025-06-19
19/06/2025 03:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته أعلنت الخبر الحزين... وفاة صاحب "الصوت الملائكيّ" بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
زوجته أعلنت الخبر الحزين... وفاة صاحب "الصوت الملائكيّ" بعد صراع مع المرض
05:55 | 2025-06-19
19/06/2025 05:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء غدًا واستغراب ادراج البند 10 في جدول الاعمال
Lebanon 24
مجلس الوزراء غدًا واستغراب ادراج البند 10 في جدول الاعمال
22:16 | 2025-06-18
18/06/2025 10:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو لابسين ما كان في داعي والله".. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة جدا مع زوجها والجمهور ينتقدهما (صور)
Lebanon 24
"شو لابسين ما كان في داعي والله".. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة جدا مع زوجها والجمهور ينتقدهما (صور)
04:04 | 2025-06-19
19/06/2025 04:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
19/06/2025 12:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في بلديات 2025
15:08 | 2025-06-19
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة في منطقتي الشلالة والمحافر بين بلدتي بليدا وعيترون
11:00 | 2025-06-11
انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
08:11 | 2025-06-10
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك
09:41 | 2025-06-05
انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
09:55 | 2025-06-04
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في قضاء مرجعيون
09:54 | 2025-06-04
تسليم وتسلّم في بلديات قضاء زحلة
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
20/06/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
20/06/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
20/06/2025 03:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24