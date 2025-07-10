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بلديات 2025
رئيس الوزراء البريطاني: يجب ألا ننسى أهمية التعاون في المجال النووي وتعزيز الدفاعات الأوربية
Lebanon 24
10-07-2025
|
12:20
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