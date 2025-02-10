بعد خروجه من الحكومة.. ماذا يقول قدامى "التيار"؟

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علّقت مصادر في ما يعرف بـ"قدامى التيار الوطني الحر" على خروج "التيار "من الحكومة للمرة الاولى منذ اكثر من 15 عاماً، معتبرة ان هذا الامر طبيعي جداً بعد المسار الانحداري لـ"التيار" في السنوات الماضية.ولفتت المصادر الى ان "التيار" لم يترك له صاحبا ولا حليفا، وقال: "حكم 6 سنين ما قدر يعمل شي وزير بالحكومة ما رح يغير الوضع".