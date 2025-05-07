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رادار لبنان24

من بينهم شخصية عربية بارزة.. أكثر 5 أشخاص تمتعًا بالحماية في العالم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-05-2025 | 12:30
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في عالم السياسة، تُعدّ حماية القادة من أولويات الدولة، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المستمرة. تختلف درجات الحماية من بلد إلى آخر بحسب النفوذ السياسي، والخطر المحتمل. فيما يلي قائمة بأكثر 5 رؤساء تمتعوا بأعلى درجات الحماية في العالم:
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1 _ كيم جونغ اون (كوريا الشمالية)
رئيس كوريا الشمالية معروف بالحماية المبالغ فيها. حمايته تُعتبر من أكثر أنظمة الحماية تعقيدًا وتفردًا في العالم، حيث يتم تخصيص موارد ضخمة لضمان سلامته. تحيط به حراسة من جيشه بأسره.
2_ فلاديمير بوتين (روسيا)
الرئيس الروسي يحصل على حماية شديدة من جهاز الأمن الفيدرالي. يُستخدم موكب خاص به أنظمة تشويش ضد المتفجرات، وقوات خاصة تحيط به دائمًا.
3_ شي جين بينغ (الصين)
 الرئيس الصيني يحظى بحماية مشددة من قبل وحدة الحماية المركزية التابعة للحزب الشيوعي. يتولى حمايته 2500 حارس مدججون بأحدث الأسلحة والتقنيات، وتساندهم طائرات للمراقبة.
4 _ الأمير محمد بن سلمان (السعودية)
محمد بن سلمان محاط بوحدات حماية خاصة مدربة تدريبًا عاليًا. يتم استخدام أنظمة مراقبة متقدمة جدًا، تشمل: الطائرات المسيرة للمراقبة، سيارات مصفحة ومضادة للرصاص والانفجارات. تحركاته غالبًا ما تكون سرّية للغاية ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد حدوثها.
5_ دونالد ترامب (الولايات المتحدة الأميركية)
يعتبر ترامب الذي يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، من القادة المؤثرين على الساحة الدولية. يحرسه 1300 شخص، بالإضافة الى أسطول من السيارات والمدرعات.
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