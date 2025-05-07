من بينهم شخصية عربية بارزة.. أكثر 5 أشخاص تمتعًا بالحماية في العالم

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في عالم السياسة، تُعدّ حماية من أولويات الدولة، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المستمرة. تختلف درجات الحماية من بلد إلى آخر بحسب النفوذ السياسي، والخطر المحتمل. فيما يلي قائمة بأكثر 5 رؤساء تمتعوا بأعلى درجات الحماية في العالم:1 _ (كوريا الشمالية)رئيس معروف بالحماية المبالغ فيها. حمايته تُعتبر من أكثر أنظمة الحماية تعقيدًا وتفردًا في العالم، حيث يتم تخصيص موارد ضخمة لضمان سلامته. تحيط به حراسة من جيشه بأسره.2_ (روسيا)يحصل على حماية شديدة من جهاز الأمن . يُستخدم موكب خاص به أنظمة تشويش ضد المتفجرات، وقوات خاصة تحيط به دائمًا.3_ شي جين بينغ (الصين)الرئيس الصيني يحظى بحماية مشددة من قبل وحدة الحماية المركزية التابعة للحزب الشيوعي. يتولى حمايته 2500 حارس مدججون بأحدث الأسلحة والتقنيات، وتساندهم طائرات للمراقبة.4 _ (السعودية)محمد محاط بوحدات حماية خاصة مدربة تدريبًا عاليًا. يتم استخدام أنظمة مراقبة متقدمة جدًا، تشمل: الطائرات المسيرة للمراقبة، سيارات مصفحة ومضادة للرصاص والانفجارات. تحركاته غالبًا ما تكون سرّية للغاية ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد حدوثها.5_ (الولايات المتحدة الأميركية)يعتبر الذي يشغل منصب رئيس ، من القادة المؤثرين على الساحة الدولية. يحرسه 1300 شخص، بالإضافة الى أسطول من السيارات والمدرعات.