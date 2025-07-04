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خاص

أمنياً.. ماذا كشف "اغتيال خلدة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2025 | 04:45
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جوانب أمنية لافتة كشفتها حادثة اغتيال العدو الإسرائيلي لأحد الأشخاص في خلدة - جنوب بيروت، أمس الخميس.
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الحادثة التي حصلت في منطقة حيوية ولشخصٍ يعمل لصالح "الحرس الثوري الإيراني"، كما زعم العدو، تقودُ إلى إظهار أن إسرائيل مستمرة بسياسة الاغتيالات لاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد ضغطاً على "حزب الله" للذهاب نحو تسليم سلاحه.
 
وتقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ"لبنان24" إنَّ أي اغتيال في الوقت الحالي يُعتبر متوقعاً، مشيرة إلى أنَّ ما حصل في خلدة هو رسالة مفادها أن طريق بيروت - الجنوب دخلت منحى الاستهداف مُجدداً وأن الاعتداءات لا تنحصر في الجنوب. أما الرسالة الثانية للاغتيال فتتصل   بتصعيد إسرائيليّ كبير يعيد مُجدداً إلى الواجهة واقع الاستهدافات والعمليات المتفرقة التي كانت تحصل قبيل توسع العدوان الإسرائيلي في أيلول 2024.
 
ولذلك، تلفت المصادر إلى أنَّ ما يجري يكشف أيضاً عن ثغرة أمنية تطال المرتبطين بـ"حزب الله" وهي دليل على أنَّ الخروقات ما زالت موجودة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص

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