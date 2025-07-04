أمنياً.. ماذا كشف "اغتيال خلدة"؟

جوانب أمنية لافتة كشفتها حادثة اغتيال العدو لأحد الأشخاص في - ، أمس الخميس.

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الحادثة التي حصلت في منطقة حيوية ولشخصٍ يعمل لصالح " "، كما زعم العدو، تقودُ إلى إظهار أن مستمرة بسياسة الاغتيالات لاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد ضغطاً على " " للذهاب نحو تسليم سلاحه.

وتقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ" " إنَّ أي اغتيال في الوقت الحالي يُعتبر متوقعاً، مشيرة إلى أنَّ ما حصل في خلدة هو رسالة مفادها أن طريق - الجنوب دخلت منحى الاستهداف مُجدداً وأن الاعتداءات لا تنحصر في الجنوب. أما الرسالة الثانية للاغتيال فتتصل بتصعيد إسرائيليّ كبير يعيد مُجدداً إلى الواجهة واقع الاستهدافات والعمليات المتفرقة التي كانت تحصل قبيل توسع العدوان الإسرائيلي في أيلول 2024.

ولذلك، تلفت المصادر إلى أنَّ ما يجري يكشف أيضاً عن ثغرة أمنية تطال المرتبطين بـ"حزب الله" وهي دليل على أنَّ الخروقات ما زالت موجودة.