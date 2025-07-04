30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
أمنياً.. ماذا كشف "اغتيال خلدة"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-07-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
جوانب أمنية لافتة كشفتها حادثة اغتيال العدو
الإسرائيلي
لأحد الأشخاص في
خلدة
-
جنوب بيروت
، أمس الخميس.
Advertisement
الحادثة التي حصلت في منطقة حيوية ولشخصٍ يعمل لصالح "
الحرس الثوري الإيراني
"، كما زعم العدو، تقودُ إلى إظهار أن
إسرائيل
مستمرة بسياسة الاغتيالات لاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد ضغطاً على "
حزب الله
" للذهاب نحو تسليم سلاحه.
وتقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ
"
لبنان24
"
إنَّ أي اغتيال في الوقت الحالي يُعتبر متوقعاً، مشيرة إلى أنَّ ما حصل في خلدة هو رسالة مفادها أن طريق
بيروت
- الجنوب دخلت منحى الاستهداف مُجدداً وأن الاعتداءات لا تنحصر في الجنوب. أما الرسالة الثانية للاغتيال فتتصل بتصعيد إسرائيليّ كبير يعيد مُجدداً إلى الواجهة واقع الاستهدافات والعمليات المتفرقة التي كانت تحصل قبيل توسع العدوان الإسرائيلي في أيلول 2024.
ولذلك، تلفت المصادر إلى أنَّ ما يجري يكشف أيضاً عن ثغرة أمنية تطال المرتبطين بـ"حزب الله" وهي دليل على أنَّ الخروقات ما زالت موجودة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "حرب إيران"؟ إسم لبنان ورَد فيه!
Lebanon 24
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "حرب إيران"؟ إسم لبنان ورَد فيه!
04/07/2025 14:52:11
04/07/2025 14:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كُشف في تل أبيب عن مصير "نووي إيران"؟ صحيفة اسرائيلية تُجيب
Lebanon 24
ماذا كُشف في تل أبيب عن مصير "نووي إيران"؟ صحيفة اسرائيلية تُجيب
04/07/2025 14:52:11
04/07/2025 14:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن موعد نهاية حرب إيران - إسرائيل؟
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن موعد نهاية حرب إيران - إسرائيل؟
04/07/2025 14:52:11
04/07/2025 14:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بين صيدا وبيروت.. ماذا يحصل "أمنياً"؟
Lebanon 24
بين صيدا وبيروت.. ماذا يحصل "أمنياً"؟
04/07/2025 14:52:11
04/07/2025 14:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
05:15 | 2025-07-04
04/07/2025 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات إتحاد بلديات المتن: نائب الرئيس "باق"
Lebanon 24
إنتخابات إتحاد بلديات المتن: نائب الرئيس "باق"
02:15 | 2025-07-04
04/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يواجه لبنان أزمة اتصالات؟
Lebanon 24
هل يواجه لبنان أزمة اتصالات؟
01:45 | 2025-07-04
04/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام منزعج
Lebanon 24
سلام منزعج
01:30 | 2025-07-04
04/07/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماعات في بيت الكتائب المركزي: المواجهة ستكون حاسمة
Lebanon 24
إجتماعات في بيت الكتائب المركزي: المواجهة ستكون حاسمة
01:15 | 2025-07-04
04/07/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في رادار لبنان24
05:15 | 2025-07-04
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
02:15 | 2025-07-04
إنتخابات إتحاد بلديات المتن: نائب الرئيس "باق"
01:45 | 2025-07-04
هل يواجه لبنان أزمة اتصالات؟
01:30 | 2025-07-04
سلام منزعج
01:15 | 2025-07-04
إجتماعات في بيت الكتائب المركزي: المواجهة ستكون حاسمة
01:45 | 2025-07-03
جهد مضاعف من "الحزب"
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 14:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 14:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 14:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24