تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

قرارات بداية السنة… بين الحماس والواقع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-01-2026 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1462979-639029865766249340.jpg
Doc-P-1462979-639029865766249340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انطلاقة العام الجديد، يعود السؤال نفسه: هل ستبقى قراراتنا حبراً على ورق، أم تتحول إلى خطوات صغيرة تغيّر حياتنا فعلاً؟  
منذ سنوات طويلة، اعتاد الناس أن يضعوا ما يُعرف بـ New Year’s resolutions، أي الأهداف التي يأملون تحقيقها مع بداية العام. 
هذه العادة باتت جزءًا من الثقافة الحديثة، وكأنها إعلان جماعي عن بداية صفحة جديدة.  
لكن رغم الحماس الكبير في الأسابيع الأولى، كثيرًا ما تتلاشى هذه القرارات بسرعة، والسبب أن معظمها يكون عامًا أو غير واقعي، مثل "أريد أن أصبح شخصًا أفضل" أو  "أريد أن أخسر الوزن"، من دون خطة واضحة أو خطوات عملية.  
يشدد الخبراء على أن سرّ النجاح يكمن في وضع أهداف صغيرة قابلة للقياس. فمثلًا، بدل الاكتفاء بقول “أريد أن أخسر الوزن”، يصبح الهدف أكثر واقعية عندما نحدده بخطوات بسيطة، كالمشي لمدة ثلاثين دقيقة خمس مرات أسبوعيًا، أو شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، أو التقليل من تناول الحلويات إلى مرة واحدة في الأسبوع. 
فهذه التفاصيل الصغيرة، الواضحة والمحددة، تجعل الهدف قابلاً للمتابعة، وبالتالي أكثر قابلية للتحقق.
في النهاية، القرارات ليست مجرد شعارات تُكتب في دفتر بداية السنة، بل هي التزام يومي يحتاج إلى صبر واستمرارية. فالسنة الجديدة لا تغيّر حياتنا بحد ذاتها، بل نحن من نصنع التغيير بخطواتنا الصغيرة والمتواصلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي في عظة قداس رأس السنة: نتمنى أن تكون هذه السنة بداية مسار جديد واستقرار وطني
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بين التمثيل والواقع... ورد الخال تتحدث عن التغيير
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القرارات الأخيرة هدفها حماية المدنيين ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نؤكد رفضنا كل محاولات حكومة نتنياهو فرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رادار لبنان24

السنة الجديدة

التزام

حماس

تلاش

الهد

سابي

ما ن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رادار لبنان24 Lebanon 24
Lebanon24
13:28 | 2026-01-02
Lebanon24
09:21 | 2026-01-02
Lebanon24
08:30 | 2026-01-02
Lebanon24
05:30 | 2026-01-02
Lebanon24
05:15 | 2026-01-02
Lebanon24
04:50 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24