لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
خاص
هذه الفنانة ستشارك في مهرجانات بعلبك
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
17-02-2026
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط الأزمات والاجواء السياسية والمعيشية المشحونة، علم “
لبنان
24” أن الفنانة
جاهدة وهبة
ستحلّ ضيفة على مهرجانات
بعلبك
، في أمسية يُتوقّع أن تجمع بين الطرب اللبناني الأصيل ولمسة أندلسية خاصة، مع مشاركة نجم إسباني، في تجربة فنية قد تكون من أبرز محطات المهرجانات هذا العام.
يشار الى ان المهرجانات تنطلق في ٢٤
تموز
في حفل للفنان
اللبناني العالمي
غابريال يارد بالتعاون مع مهرجان ابو ظبي.
ويبقى جمهور المهرجان ينتظر الاعلان الرسمي عن الليالي
اللبنانية
في الذكرى السبعين على تأسيس المهرجانات الأعرق في لبنان والشرق.
