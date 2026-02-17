هذه الفنانة ستشارك في مهرجانات بعلبك

وسط الأزمات والاجواء السياسية والمعيشية المشحونة، علم “ 24” أن الفنانة ستحلّ ضيفة على مهرجانات ، في أمسية يُتوقّع أن تجمع بين الطرب اللبناني الأصيل ولمسة أندلسية خاصة، مع مشاركة نجم إسباني، في تجربة فنية قد تكون من أبرز محطات المهرجانات هذا العام.

يشار الى ان المهرجانات تنطلق في ٢٤ في حفل للفنان غابريال يارد بالتعاون مع مهرجان ابو ظبي.

ويبقى جمهور المهرجان ينتظر الاعلان الرسمي عن الليالي في الذكرى السبعين على تأسيس المهرجانات الأعرق في لبنان والشرق.