لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
خاص
لا إخلاء في مطار بيروت… وموظفو "الميدل إيست" على رأس عملهم
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-03-2026
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد التداول بمعلومات عن إخلاء موظفين من
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
، أكدت مصادر لـلبنان 24 أن موظفي
طيران الشرق الأوسط
لا يزالون داخل
المطار
ويواصلون عملهم بشكل طبيعي حتى الآن، من دون تسجيل أي إجراء إخلاء كما أشيع
المصدر: خاص
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
