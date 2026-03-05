تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لا إخلاء في مطار بيروت… وموظفو "الميدل إيست" على رأس عملهم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-03-2026 | 08:35
A-
A+

لا إخلاء في مطار بيروت… وموظفو الميدل إيست على رأس عملهم
لا إخلاء في مطار بيروت… وموظفو الميدل إيست على رأس عملهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد التداول بمعلومات عن إخلاء موظفين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أكدت مصادر لـلبنان 24 أن موظفي طيران الشرق الأوسط لا يزالون داخل المطار ويواصلون عملهم بشكل طبيعي حتى الآن، من دون تسجيل أي إجراء إخلاء كما أشيع
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
"البطريق" يصلُ إلى "الميدل إيست"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميدل إيست" تعدّل بعض رحلاتها اليوم!
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مفاوضات مع الإدارة... تحسين أوضاع موظفي "الميدل إيست"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة دير الزور: نطالب الموظفين في مناطق الجزيرة المحررة البقاء على رأس عملهم وأداء واجباتهم الوظيفية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رادار لبنان24

مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

طيران الشرق الأوسط

مطار رفيق الحريري

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

مطار بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رادار لبنان24 Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-03-05
Lebanon24
08:45 | 2026-03-05
Lebanon24
06:16 | 2026-03-05
Lebanon24
05:42 | 2026-03-05
Lebanon24
03:45 | 2026-03-05
Lebanon24
03:15 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24