لا إخلاء في مطار بيروت… وموظفو "الميدل إيست" على رأس عملهم

بعد التداول بمعلومات عن إخلاء موظفين من ، أكدت مصادر لـلبنان 24 أن موظفي لا يزالون داخل ويواصلون عملهم بشكل طبيعي حتى الآن، من دون تسجيل أي إجراء إخلاء كما أشيع

Advertisement